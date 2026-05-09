俄羅斯法院裁定外籍男網購皮裙評論宣傳LGBT　拘留5天後驅逐出境

俄羅斯將LGBT相關行動列為「極端主義」，並立法嚴格禁止，沒想到一名年輕男子沒搞清楚狀況，在網路上留言自己網購皮裙，甚至寫下穿衣心得，結果遭到拘留還驅逐出境。



據ODDITYCENTRAL報導，這名男子是來自烏茲別克的年輕移工伊斯洛姆榮（Islomjon）。2025年9月，他在俄國電商平台Wildberries上的網購網頁留言，替一件女用皮裙留下評論。他不僅上傳自己試穿裙子的照片，還寫道：「這條裙子很棒！不只遮住我的身材缺點，甚至連我是男生這件事都藏住了。」

男子留言評論女用裙，結果遭驅逐出境。（示意圖/wesley-tingey@unsplash）

這段可能是半開玩笑的留言，卻意外踩中俄羅斯高度敏感的法律紅線。儘管伊斯洛姆榮已刪除評論與照片，仍遭當局逮捕，並被指控散布「非傳統性傾向」，因為他發布的內容「促進非傳統性關係吸引力」。

這項罪名在俄羅斯屬於行政違規，但後果依然嚴重，尤其對外籍人士而言，可能直接影響居留資格。在法庭上，伊斯洛姆榮承認錯誤，並懇求僅接受罰款處分、避免被驅逐出境。然而法院認定案件沒有任何減輕情節，最終判處他5天行政拘留，刑滿後立即強制遣返。

這起事件再次凸顯俄羅斯對相關議題的高壓態度，也反映出在不同國家，網路言論與個人表達的界線差異極大。民眾在外國生活，最好還是多方了解當地的風俗民情，以避免觸犯法律，進而引發難以承受的法律後果。

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