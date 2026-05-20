乘搭港鐵應互諒互讓不應阻礙其他乘客。本港社交平台Threads瘋傳影片，港鐵東鐵綫列車頭等車廂連接通道位置，有乘客疑因阻路問題爭吵。其中被阻路的年輕男子以普通話控訴，卻被大叔怒罵「你身為中國人，你失禮晒中國人」，男子於是用英語反擊大叔，大叔竟老羞成怒，推撞男子要求不要說英文，「你唔好講英文，我最憎講英文㗎」。最終大叔同行友人加入「戰團」，男子用英語以一敵二直至影片結束。



影片引來網民熱議，紛紛讚男子「做得好」，「呢個內地男完勝」、「阿叔頂住個路口又唔讓人引發衝突，如果係咁後生嘅冇錯喎」、「（大叔）老羞成怒，真係影衰香港人」、「終於有人治到班廢老」。



港鐵東鐵綫列車頭等車廂連接通道位置，有乘客疑因阻路問題爭吵。（Threads@yollllan_da）

港鐵車廂通道空間有限，切勿阻路。有網民於5月18日在Threads發布影片，留言顯示港鐵東鐵綫列車頭等車廂連接通道位置，有1名年輕男子與1名大叔因阻路問題爭執，留言「死廢老vs大陸知識分子」。

被大叔阻路 內地男3語請求讓路不果

影片長約1分半鐘，1名年輕高大的男子站在東鐵綫列車往頭等車廂通道與大叔理論，男子以普通話控訴「你不讓我過！」，大叔回嗆「你身為中國人，你失禮晒中國人！」，男子則強調自己已用3種語文請求大叔「借過」但不果，「我說過『唔該（廣東話）』，我說過『excuse me（英文）』，我說過『借過（普通話）』，我都講過了，你不讓我過。我用3種語文講借過，但是你不讓我過，而且這裏是頭等車廂，你沒有買票就進來，對不對？」。

男子被大叔阻路被辱罵，以英文反擊。（Threads@_tinhiutin_）

男子被大叔阻路被辱罵，以英文反擊。（Threads@_tinhiutin_）

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遭大叔辱罵「失禮中國人」 內地男用英語反擊

大叔批評「惡晒啊？呢度香港地方，你要守香港法例啊！買票唔係咁樣買㗎」，男子隨即以英語反駁「Educate yourself，okay?（長點見識吧，好嗎？）」。大叔要求勿說英文，「你唔好講英文，我最憎講英文㗎！」，惟男子繼續用英文「寸爆」大叔，「You can only say 『X你老X』，But I say three languages，you are so poor（你只能夠說『X你老X』，但我可以講3種語言，你很差勁」，阿叔聞言老羞成怒伸手推開男子，怒罵「你仲講英文啊嘛！X你老X！」，男子向後避開，但未有停口，「You don't like English, right? You are nothing！（你不喜歡英文，是嗎？你什麼都不是）」。

大叔老羞成怒推撞男子。（Threads@_tinhiutin_）

這時站在旁邊、疑大叔同行友人加入「戰團」，表示要在下1個車站報警，又反駁男子「你講唔該？你推我啊！」。不過男子否認推撞2人，而是大叔推撞他，友人聞言重複「You are so impolite！（你很沒禮貌）」，影片至此結束。

網民讚內地男做得好：終於有人治到班廢老

網民看過影片紛紛指摘大叔阻路離譜，大讚男子「做得好」，「呢個內地男完勝」、「阿叔輸晒」「以事論事，阿叔頂住個路口又唔讓人引發衝突，如果係咁後生嘅冇錯喎」、「終於有人治到班廢老」、「（男子）高質！又有買頭等飛，又有講唔該借過！」、「（大叔）老羞成怒，真係影衰香港人」。

網民紛紛大讚男子「做得好」。（Threads@_tinhiutin_）

乘港鐵滋擾乘客或會被罰款

乘搭港鐵時如果滋擾乘客，或會被罰款。根據《港鐵附例》第25條「乘客不得造成滋擾，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為」，違者最高罰款5,000元。

如果涉及「粗口」亦可能會被罰款。根據《港鐵附例》第28H條「粗言穢語」，不得使用任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感言語，或鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感行為，違者最高罰款5,000元。

另外，推撞他人可能涉及普通襲擊等罪行。根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第40條，任何人因普通襲擊而被定罪，即屬犯可循簡易或公訴程序審訊罪行，可處監禁1年；根據《侵害人身罪條例》第39條，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，即屬犯可循公訴程序審訊罪行，可處監禁3年。

（ Threads@_tinhiutin_ / Threads@yollllan_da ）