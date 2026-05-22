慎入！內地女亂擠暗瘡惹禍　徒手拔膿栓致臉部驚現「黑洞」險毀容

內地浙江省杭州市一名40歲女子，誤將臉部皮脂腺囊腫當成普通青春痘，自行塗抹數十種藥膏、甚至徒手拔除膿栓，豈料臉部嚴重感染，形成「黑洞」，面臨永久留疤風險。



胡亂擦藥不願就醫

《大風新聞》報導，這名吳姓女子是一名職場女性，平時相當注重保養，2個多月前，她發現右側臉頰靠近下顎位置，出現一顆米粒大小的小硬塊，伴隨些微疼痛，她原以為只是普通痘痘，就用家中祛痘藥膏處理。

然而，1週後病灶不但沒有消退，反而逐漸腫大成黃豆大小，紅腫與疼痛也越來越明顯。由於工作繁忙，吳女並未就醫，而是上網搜尋各種「消痘偏方」，陸續購買數十種藥膏，連續塗抹長達2個多月。

更糟的是，上個月她發現患部長出一顆黃豆大小的硬栓，由於疼痛難耐，她在未消毒情況下，直接徒手將膿栓拔除，沒想到下一秒被嚇傻：「臉上突然出現一個很深的大洞，還一直流血、流膿。」

吳女緊急前往醫院求診，醫師檢查後赫然發現，吳女右臉已出現深層空腔與嚴重感染，且膿腫已侵犯至咬肌表面，醫師表示：「若再拖延，細菌可能進一步擴散，引發全身感染，甚至影響面部神經。」

醫師指出，吳女並非長青春痘，而是「皮脂腺囊腫合併感染」：

很多來路不明的藥膏可能違法添加激素或抗生素，短期看似有效，但長期會破壞皮膚屏障，讓炎症更加嚴重。

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