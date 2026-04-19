一件蛋糕險釀人命！常溫放2日　武漢82歲伯伯吃後急性心衰竭險死

內地一名82歲的李爺爺近日因食用隔夜雞蛋糕差點喪命，幸經武漢市東湖醫院心血管內科治療後已脫離危險，李爺爺回想起當時情況仍心有餘悸，「沒想到一塊捨不得丟的雞蛋糕，差點害我命都搭進去。」



根據內媒《極目新聞》報導，李爺爺患有多年高血壓及心臟瓣膜疾病，體質本就偏弱。由於他一向節儉，認為食物就算放幾天，只要沒異味就能吃。他吃了已在常溫放置2天的雞蛋糕後，立即出現胸悶、氣短及嘔吐腹瀉等症狀，家人隨即將他送往醫院急診。

82歲的李爺爺吃了已在常溫放置2天的雞蛋糕後，立即出現胸悶、氣短及嘔吐腹瀉等症狀，家人隨即將他送往醫院急診。（極目新聞）

武漢市東湖醫院心血管內科副主任醫生許三雄表示，患者入院時已出現呼吸困難、心率異常加快及血壓波動，經檢查確診為急性心衰竭。許醫生指出，李爺爺心臟瓣膜功能較弱，加上雞蛋糕富含水分與蛋白質，常溫存放易滋生細菌，食用後腸道感染迅速引發全身炎症反應，同時嘔吐腹瀉造成脫水與電解質紊亂，加重心臟負荷，最終誘發急性心衰。

醫護團隊立即展開綜合治療，包括吸氧、心電監測、利尿劑減輕心臟壓力、抗感染藥物控制腸道細菌、補充水分及電解質，同時調整降壓藥劑量穩定血壓。經過細心治療與護理，李爺爺的胸悶、氣短和腹瀉已完全緩解，各項生命指標恢復正常，能正常進食與活動，精神狀態良好。

許醫生提醒，尤其是老年人及慢性病患者，甜點、剩菜或其他易變質食物即便冷藏，也不應超過24小時，食用前務必徹底加熱確認安全；若出現腹瀉、嘔吐或胸悶氣短等異常症狀，應立即就醫；家屬也應定期檢查家中食材，及時清理過期或變質食物，引導老人養成安全飲食習慣。

甜點、剩菜或其他易變質食物即便冷藏，也不應超過24小時。（Abdullah Ahmad/Unsplash）

許多人料理完成後，習慣將飯菜先放在餐桌上，等下一餐再吃，或放涼後才冰存，但這些日常行為其實暗藏食物中毒風險。

營養師林俐岑提醒，預防食安可掌握原則：熱食恆熱，未立即食用應維持60℃以上；冷食恆冷，冷藏低於7℃、冷凍-18℃以下。

此外，室溫約25℃時熟食勿放超過2小時；若氣溫逾32℃，建議1小時內冷藏，以降低細菌滋生風險。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。



【延伸閱讀】泰國旅遊胃痛到提早回國 終要戴鼻胃管過活 7年後先知恐怖原因（點圖放大閱讀）：

+ 27

延伸閱讀：

超商原型食物夯！蒸玉米、馬鈴薯怎麼選？營養師曝吃不飽真相

高溫助長沙門氏菌活躍 台南新樓醫：飲食把關防腹瀉危機

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】