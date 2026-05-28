3孩女騎士遭無繩獵犬撞跌亡　喪妻夫打1年官司心力交瘁腦出血命危

內地河北省邯鄲市發生一起令人痛心的「惡犬奪命」慘案，一名38歲女子騎乘電動車上班途中，突遭一隻未拴繩的大型靈𤟥犬（又稱格力犬），猛烈竄出撞倒，導致其頭部著地重傷不幸身亡。



突然竄出撞向張女

《澎湃新聞網》報導，根據受害女子張素校的父親表示，當時女兒如同往常一樣騎車，不料馬路旁一隻體型龐大的靈𤟥犬，突然失控竄出，直直撞向女兒的電動車，張女瞬間失去平衡摔倒，因傷勢過重宣告不治。

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報導指出，這場飛來橫禍，對張家僅僅是噩耗的開始。張女離世後，留下年邁的雙親以及3個年幼的孩子，分別為15歲、13歲與7歲，丈夫馮建升獨自強忍喪妻之痛，一邊安撫老小、一邊四處奔波為妻子討回公道。然而在妻子驟逝5個月後，馮建升因長期勞累過度與精神壓力巨大，突發腦出血昏迷，被緊急送進加護病房（ICU）搶救，讓這個家庭雪上加霜。

當地警方對涉案的狗主人石姓男子進行調查，但官司一打就是將近1年，面對案件陷入膠著，張父四處奔波求助，令人心酸，只求司法盡快還給張女與3個年幼孩子一個公道。

格力犬（Unsplash＠S J，示意圖，非涉事犬）

根據資料，靈𤟥犬（Greyhound）是一種用在打獵和競速的狗，是陸上速度僅次於獵豹的哺乳類動物之一，該犬種具備強健且修長的四肢、深厚的胸肌和流線的體型，運動速度可高達時速72公里，追捕獵物得心應手。

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