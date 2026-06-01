職場新鮮人打字慢不懂排版　他疑惑學校不教？網揭現狀：依賴手機

撰文：聯合新聞網
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近日一則關於「大學畢業新鮮人不會使用Word、Excel」的貼文，在Threads引起大批網友熱議。一名網友在Threads發文，公司的新進員工不僅打字速度慢，連最基本的Word文書排版、調整字型、統一頁面格式與Excel操作都相當陌生，讓她相當震驚，忍不住發問：「現在學校電腦課都不教這些了嗎？」

原PO表示，過去學生時代不但有電腦課，還需要考Office相關檢定，但如今遇到的新鮮人卻連基本功能都不熟悉，甚至回應「學校沒教」，讓她直呼難以理解。

示意圖（Unsplash@Microsoft Copilot）

貼文曝光後，引來許多網友共鳴，不少人坦言「學校真的沒教」。有人指出，現在高中、大學課程重心早已不同，普通高中與部分大學科系幾乎不會深入教Office軟件，頂多只接觸簡單報告製作。

有網友說：

「國中電腦課有教，但大家根本沒在聽」
「現在電腦課很多都在教程式設計，不是Word或Excel」
「技職體系才會比較完整學到這些技能

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也有人分析，智慧型手機普及後，年輕世代長時間依賴手機操作，反而降低了對電腦鍵盤與辦公軟件的熟悉度。甚至有網友直言：

現在很多人家裡根本沒有電腦。

不過，也有不少人認為，「學校沒教」不該成為理由。一名網友表示，自己雖然也沒正式學過Excel，但遇到不會的功能會主動查資料或看教學影片，「進入職場後本來就要邊做邊學」。

也曾經有頂大文組畢的網友在Dcard分享，由於新鮮人起薪低，她自律要求自己學好6件事，其中一項即是將文書處理工具，如Word、Excel學專精，甚至認為可先去考取證照再進入職場。

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另有從業人員分享，現在不只新鮮人，部分資深主管對Excel也不熟悉，「有些人的表格亂到像卡車輾過一樣」，顯示數位文書能力存在跨世代問題。

此外，也有人指出，隨著Canva、AI工具興起，許多年輕人更習慣使用簡化工具製作簡報與文件，而非傳統的PowerPoint或Excel。有人認為，未來真正重要的能力，不只是「會不會用Office」，而是遇到問題時是否具備自主學習與解決的能力。

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