$5000消費券｜限制、到期日、領取11須知！未收到這短訊隨時無錢

【5000元消費券／政府電子消費券／派發時間表／網上登記申請方法條件資格／上載身份證副本方法】政府「電子消費券計劃」選定由AlipayHK（支付寶）、八達通Octopus、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay Hong Kong（微信支付）協助推行，現正接受登記，8月14日截止，而首批消費券將於8月1日發放。

究竟消費券如何申請？申請資格及哪3類人不符合資格？各電子支付工具領取消費券方法？哪些消費才可使用消費券？又會分多少期派發消費券？以下一一話你知。

另外，陳茂波再解答4大疑問，包括未收到登記結果短訊通知的話怎麼辦？無法上載身份證副本怎辦？無登記紀錄？以及「在港居住」要求日子如何計算！



消費券抽查｜教你查短訊真定假！8大須知認住2個號碼 6類人豁免

即看陳茂波拆解4大疑問！仲未收到登記結果通知？無法上載身份證副本？在港居住要求點樣計？▼▼▼

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再看消費券登記截止日期、使用及領取方法、適用範圍、可否網購等11大須知！3類人不可領取！做埋呢步先算登記完成，未收到這個短訊隨時無錢▼▼▼

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AlipayHK、八達通Octopus、Tap & Go及WeChat Pay 登記領取消費券步驟▼▼▼

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消費券另外4大疑問，八達通是否仍然可以套現？▼▼▼

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AlipayHK加推登記賞，有機會獲8850元禮券，另有機會獲iPhone、$5000獎賞，八達通亦加推$118增值額！再睇其他AlipayHK、八達通、WeChat及Tap & Go優惠▼▼▼

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（資料圖片）

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是次「電子消費券計劃」會發放總額5000元的電子消費券，計劃規模360億元，預計720萬人受惠。

5000元消費券最快暑假申請 4款電子支付工具開通方法話你知



1.支付寶香港 AlipayHK

支付寶香港是僅次於八達通、獲67%港人使用的電子支付工具；若只計算手機支付，更只有Payme和支付寶香港獲逾6成港人使用，以下為AlipayHK的申請及開通方法：

2.微信支付 WeChat Pay HK

不少人也有微信社交程式，但卻並非人人也有微信支付，以電子錢包使用量計算，2021年WeChat Pay於香港的使用率為9%，與獲42%港人使用的AlipayHK相差逾3成，惟WeChat Pay仍是第二多本港商戶接入的電子錢包的工具，與首位的AlipayHK僅差2萬間。以下為WeChat Pay的申請方法：

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3.Tap & Go拍住賞

根據調查資料，Tap & Go拍住賞是各款電子支付工具中最少港人使用的1款，使用率為8%，與首名的八達通相距逾8成。財政司司長陳茂波說，政府在物色電子支付工具營辦商時考慮了一籃子因素，包括工具的普及度、使用方便程度、商戶覆蓋面及營辦商的相關經驗和配套、籌備所需時間等，同時徵詢了香港金融管理局的意見，希望市民能選擇到合適的工具。以下為Tap & Go拍住賞的申請方法：

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4.八達通

作為港人最熟悉的電子支付工具，相信毋須多介紹，現時全港有95%以上年齡介乎15至64歲的港人擁有八達通，不過你知道手上的八達通是什麼版本嗎？以下為個人版及普通版八達通的申請辦法：

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再看4款支付工具商戶數目▼▼▼

各款支付工具能在哪些商舖使用▼▼▼

5000元消費券最快暑假申請 一文看清4款電子支付工具開通方法！