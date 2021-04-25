提舊式茶樓有點心車　00後同事狂笑話似截的士　樓主：係咪笑緊我

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飲茶食飯也可以出現代際矛盾？有網民在討論區上分享，指與00後同事一起飲茶時，提起過去茶樓會有人推點心車叫賣後，即令00後們「勁大聲笑」，笑指「乜年代呀」，又取笑「叫嘢食係唔係截的士咁截呀」。事件令樓主十分無奈，問其他人00後「係唔係笑我？」。

有網民在討論區上分享，指與00後飲茶時提到過去會有人推點心車叫賣，因而被他們取笑。（資料圖片）

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樓主在香港討論區上以「同班00後飲茶，講咗句『以前有點心車』被佢哋笑」為題發文，分享與00後飲茶時疑似被取笑的經過：

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有網民笑言，十多年之後該批00後就又會被另一班青年人取笑，「他朝君體也相同」。另外亦有網民認為，00後「年輕見識少」，不需要理會他們，「佢哋嘅無知以為自己醒」，「講就以為世界係咁」。

其實舊式茶樓係點？即看香港少有的舊式茶樓 ── 蓮香茶室營業情況▼ ▼ ▼

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