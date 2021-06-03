接種疫苗優惠｜一田購物折扣、莎莎抽現金券、免費豪華Staycation

【疫苗接種／打針優惠著數／打疫苗抽樓 ／抽獎／參加登記資格】為提高新冠肺炎疫苗接種率，港府正推動「全城打疫苗」，而商界各出招數幫助「谷針」，除了打針抽獎送千萬元觀塘凱匯單位，還有免費搭港鐵、送機票、海洋公園及迪士尼等，而一田、莎莎SASA、華懋、國泰等都宣布推出優惠。

以下一文盤點各項接種疫苗後的優惠，「只有想不到，沒有做不到」。