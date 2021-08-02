東京奧運｜醫生提醒「看奧運前必做8件事」　引起一眾網友共鳴

東京奧運的各項比賽正如火如荼的進行中，精彩的賽事都讓許多坐在電視機前的觀眾一起緊張，對此，台灣ICU醫生陳志金則在Facebook上盤點看奧運賽事前必做的「8件事」，引起近千名網友回應贊同。



醫生提醒「看奧運前必做8件事」（按圖看清👇👇👇）

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陳志金在個人Facebook上發文分享「觀看奧運比賽注意事項」，前3個重點分別是：「 開場前，請先將膀胱排空，以免滲尿」、「關緊門窗，以免吵到鄰居、或小嬰兒」、「選擇講評比較安靜的那一台」。

除此之外，陳志金也列出下面5重點「必要時，準備兩台電視，時間強碰的比賽，真的很為難」、「心臟病、高血壓者，要記得吃藥，或者與你的醫師討論，是否選擇看賽後比數就好？」、「勿邊看邊吃，以免哽到，連喝水也可能會嗆到」、「叫喊前，請先確認你身邊都是支持同一隊的人，以免樂極生悲」、「保護你的大腿，以免被拍打，尤其是坐在太座旁」。

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其中，讓最多網友感同身受的是第三點，「第三點真的超級重要」、「選擇主播安靜一點的那台真的很重要！太吵的很煩」、「講評真的很吵，連小學生都說為什麼要一直講話」。更有網友紛紛表示「對！醫生，我看得心律不整，喉嚨痛」、「真的，我老公說我太激動了！」「完全就是這種情境」、「剛剛差點憋到快尿道感染了」。

另外，也有網友補充其他「看奧運的注意事項」，「貴重、易碎物品請移往安全區域」、「請保護看不懂比賽的嬰兒、寵物，以免受到驚嚇」、「帶賽的，去旁邊看重播就好」、「加一個，炒菜時不要看羽球賽或桌球賽，會情不自禁拿菜鏟揮起來」。

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