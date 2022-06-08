每個女人都有粒渣男磁石　答幾條問題即知最易衰喺邊種壞男人手上

有句話叫「男人不壞女人不愛」，女生的確是很容易被男人那種痞壞的性格所吸引。



但是千萬不要被他們的外表所迷惑，而失去分辨渣男的能力。留戀花叢的男人，是沒有那麼容易就浪子回頭的。

所以女生自己要有分辨渣男的能力，不要被愛情衝昏了頭。想知道你最容易成為哪種壞男人的獵物嗎？快來測一測吧！

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1. 你是不是從小到大都被誇長得好看？是---2 不是---3

2. 你有沒有很多的戀愛經驗？有---3 沒有---4

3. 你會不會為了愛情去妥協自己的底線？會---4 不會---5

4. 你是不是一個喜歡浪漫的人？是---5 不是---6

5. 你有沒有去了解過一些戀愛方面的知識？有---A 沒有---6

6. 戀愛以後你會不會全身心投入在男朋友身上？會---B 不會---7

7. 你能不能接受異地戀？能---C 不能---D

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答案解析

A：你最容易成為外表成熟穩重的人的獵物。你是一個很單純的女孩子，戀愛經驗也不是很多。而你最渴望的另一半是能給你足夠的安全感。所以你很容易就被那一類型的人所吸引。他們看上的就是你的單純。你沒什麼心眼，也沒有什麼防備心，所以你比較容易被渣男欺騙。

B：你最容易成為霸道強勢的人的獵物。霸道強勢的人喜歡另一半把心思都花在自己的身上，也比較有佔有慾和掌控欲。這類人可能會打著愛你的名義對你的日常有過多的干涉。但是你就是那種戀愛以後會全身心投入到男朋友身上的人，所以你很容易成為他們的目標。

C：你最容易成為花花公子類型的人的獵物。花花公子類型的人很懂女人的心，他有很多的戀愛經驗，能滿足女人對愛情的幻想。你能接受異地，所以也不妨礙他在異地時繼續地留戀花叢。他目前並沒有收心的想法，所以很難浪子回頭。

D：你最容易成為有才華的人的獵物。你是一個有才華的人，所以你喜歡的人也必須是有才華的。有才華是很令人艷羨的東西，所以，他也會成為眾多女生迷戀的對象之一。有才華是他吸引女人注意力的一個有力武器。而他也並沒有跟人好好戀愛的想法。他想留戀花叢，而並不想穩定下來。他對你的好也是比較短暫的。

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