另一半份人悶定自以為好風趣難頂啲？人夫一個玩命笑話惹「殺機」

比起沉悶、不愛開玩笑的伴侶，經常無聊當有趣、自以為很幽默的另一半會否教你更忍受不了？一位台灣女網友便分享了一次自身經驗，有網民看後也忍不住問道：「你老公目前還好嗎？」



文：謝姓女網友（發表於爆怨2公社）

我覺得跟老公的日子可能過不下去了……

剛才看新聞的時候有一篇講到電話詐騙，就大概是媽媽接到兒子被綁架的詐騙，然後大家就在討論……

其實她老公一直在玩命 點圖放大閱讀原文全文及網民反應▼▼▼

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我就說之前我讀大學的時候我媽也是接到詐騙電話，然後對方說因為我做網拍被倒貨款，所以我人就被他們綁走要我還錢巴拉巴拉之類的。我老公就在全家人面前看著我說：「要把你綁走……」我：「怎樣？」老公：「可能要用貨車來載，不容易……」然後老公的妹妹聽到就一直笑，我真的瞬間都吃不下了。請告訴我，這種臭嘴老公怎麼煎才好吃？

網民紛紛留言：「白目當有趣。」「還好不是說要用拖車頭+40呎貨櫃才能載的動，不然應該不是只有怎麼煎而已。」「你老公目前還好嗎？」「家法伺候就對了。」「他虧你，可能開玩笑的，但是你也可以虧他，要比他還酸，下次他就不敢了。」「雞毛掃拿出來抽，抽幾次就乖了。」「求生慾望那麼低，是嫌日子過得不開心嗎？」「你老公是處女座？山羊座？白羊座？會這樣講話的可能的星座。」

也有人認真建議：「只是在開玩笑，別太在意，如果連開個玩笑都不可，那日子就難過了，我有一個朋友就是如此，玩笑話或正經話都不會聽，結果身邊的人慢慢都離開了。」

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