37歲薛影儀攬枕瘋傳　特大尺寸人咁高賣$188　網民：真係有人買？

薛影儀（阿儀）早前參與ATV亞洲電視數碼媒體（下稱「亞視」）舉辦的《亞洲小姐競選2021》香港賽區面試，37歲的她雖落選但仍然引起網民熱烈關注，亞視更順勢與她簽約成為旗下藝人，現時已有大量工作上門，可謂光速爆紅！薛影儀的爆紅程度更已經連內地淘寶網都有賣家以其照片製作攬枕，不過網民似乎不太賣賬，質疑：「邊個會買？」但亦有人明言支持她在人生上尋找突破。留言間亦有人提到攬枕或有版權問題。



薛影儀參選《亞洲小姐競選2021》面試時的泳裝照片在淘寶網上被製成攬枕出售。（淘寶網截圖）

先重溫薛影儀參選《亞洲小姐競選2021》面試時的泳裝look▼▼▼



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網上最近不斷瘋傳薛影儀攬枕的購買連結，點擊進去就看到攬枕提供多達12個尺寸及3款材料，數款不同的圖案則是她參加亞洲小姐面試時身穿比堅尼泳衣從不同角度拍攝的照片。攬枕視乎款式、尺寸、材料而有不同售價，價格介乎65元至188元人民幣（約78至226港元），貨品名稱有特別提到「送朋友整蠱搞怪禮物」。網頁顯示攬枕月銷量為「100+」，但當中包括客人來圖訂造的銷量。

薛影儀攬枕引起網民熱議，但大多數人都質疑是否真的會有人出錢購買，「驚嚇度高」、「玩嘢咩，邊個會買呀」、「有啲嘔心，感覺難以形容」、「我寧願自戀整自己個樣上去都唔會買」。另外有人指出產品未必取得授權，對版權問題存疑。

網民亦提到產品真正銷量雖然成疑，但強調每個人都有權選擇自己的人生，因此她亦有權參加選美，「亞視而家用佢嚟做宣傳，等多啲人睇自己個台，與此同時，當事人咪喺佢嘅人生有啲突破，佢自己都唔介意」。

順帶一提，參選《香港小姐2021》但未有入選，被喻為「佛祖」及「東涌羅浩楷」的利愛安Kirsten（霍韻璇）於面試時被拍下的照片，亦是其中一款可以選擇印上攬枕的圖案。由於當時的利愛安仍未「變身」，所以髮型仍是經典的佛祖曲髮。

重溫利愛安Kirsten（霍韻璇）參選《香港小姐2021》面試時的照片▼▼▼



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