阿富汗｜新聞直播突收塔利班來電　BBC女主播專業應對片瘋傳爆紅

【阿富汗局勢 / 塔利班 / Yalda Hakim / Suhail Shaheen / BBC】阿富汗局勢受到全球關注，英國廣播公司（BBC）女主播哈利姆（Yalda Hakim）早前報道新聞時，突然接到塔利班發言人的來電，頓時神色凝重，接通電話後更開始結巴起來，不過恢復冷靜後即展示專業一面，進行長達逾30分鐘的訪問。片段隨即在網絡上瘋傳，令這位阿富汗出生的澳洲籍主播一夜爆紅。



英國廣播公司（BBC）女主播哈利姆（Yalda Hakim）早前報道新聞時，突然接到塔利班發言人的來電，不過恢復冷靜後即展示專業一面，訪問長達逾30分鐘。（BBC新聞截圖）

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哈利姆周日在BBC新聞報道期間，塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）突然直接致電其私人手機號碼，她隨即按下通話鍵並接駁至廣播，讓觀眾都聽得見。或許事出突然，起初哈利姆帶點結巴地詢問沙欣，「聽得見嗎？能說話嗎？可以請你介紹自己嗎？」對方則冷靜地自我介紹。

塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）。（資料圖片/AP）

她亦保持對上鏡頭，並問工作人員「我們的觀眾聽得見嗎？」，接着哈利姆已平復緊張的情緒，冷靜專業地查問塔利班現階段在阿富汗進行的計劃，「現時在首都喀布爾（Kabul）有很多混亂和困惑，可以讓我們了解塔利班的計劃嗎？」。其後她繼續提出一系列尖銳的問題，包括武裝份子是否會嚴格施行伊斯蘭教法。

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直播片段隨即在網絡上熱傳，不少網民都大讚哈利姆非常專業，不論有多突然及訪問對象是誰，她都能控制場面，清晰地提出問題，「32分鐘都非常流暢，哈利姆絕對是大BOSS」。

哈利姆（Yalda Hakim）2012年起來到倫敦在BBC擔任記者及主播。（IG「yaldahakim」圖片）

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原來哈利姆的身世亦相當特別，現年38歲的她出生於阿富汗喀布爾，在蘇聯與阿富汗戰爭中，家人帶着她逃亡，並輾轉到澳洲定居，2012年起來到倫敦在BBC擔任記者及主播。她曾經到不少動盪的地區採訪，包括也門、敘利亞、伊拉克北部和利比亞，並於2009年獲得聯合國媒體和平獎。

哈利姆仍然心繫故鄉，用自己的名字創辦了Yalda Hakim基金會，實踐阿富汗女性的基本人權及受教育權為目標，提供獎學金、住宿費等援助。除了英語，哈利姆還精通達利語、印地語、普什圖語、波斯語和烏爾都語。

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