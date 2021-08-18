逃出阿富汗｜生前最後畫面？男子冒死攀美軍運輸機機身自拍片曝光

阿富汗塔利班組織幾近佔領全國，許多平民百姓湧往機場打算逃亡，甚至有人直接攀附在C-17運輸機的機身上，最後從高空墜地而亡。近日推特就出現「第一手」的影片，可見到有人自拍他跟一群人跳上一架C-17的右側機輪輪罩（Wheel Housing）上，更有人對著地面人群比「讚」。
美國軍聞網站《Task & Purpose》引述印度記者喬德里（Sudhir Chaudhary）發布的影像，C-17運輸機當時已開始在跑道上滑行。拍攝影像的男子先記錄其他坐在的「同行者」向地面人群招手，接著將鏡頭轉回來對準自己與周圍的影像（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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儘管隨後可見到至少兩人跳回地面，但C-17開始提升速度時，拍攝者與十數人仍舊留在輪罩上面，有人更朝群眾揮手、用普什圖語大喊與伸出大拇指比「讚」。據指影片播到最後，有人用普什圖語說道，「飛機會飛起來，把我們甩掉」。
喬德里表示，他不清楚拍攝者在內的數十人的生死與下落。轉發同一支影片的當地媒體亦沒有交代他們是否最後下機，或是就這樣「偷渡」跟著飛上天。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】