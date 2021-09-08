日本人認為拉麵最多餘配菜排行　第一位超意外　紅薑絲只排第2名

不少港人熱愛日本，視日本為家鄉，湯底濃郁的拉麵更深受港人喜愛。近期日本有調查統計「拉麵裏最多餘的配菜」排名，結果紫菜被選為第一名，因紫菜浸泡變軟後口感不好，紅薑絲及鳴門卷則為第2及第3名。



湯底濃郁的拉麵深愛日本及香港人喜愛。（《愛吃拉麵的小泉同學》劇照）

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日本拉麵按地區分為不同派系，配料都有所不同，北海道札幌味噌拉麵很常加入粟米，博多豚骨拉麵會加入紅薑絲，橫濱家系拉麵必不可少的配料則是紫菜。

根據調查結果，令人意外的是日本人最不喜歡在拉麵加入紫菜，因紫菜浸泡變軟後口感不好，兼影響湯頭味道，而且紫菜很大片，會妨礙到吃麵。而排第2名的紅薑絲因味道太強烈，被認為破壞了豚骨高湯的味道，相反第3名的鳴門卷則存在感太低，鳴門卷本身並無特別味道，只作裝飾，讓人覺得食之無味棄之可惜。粟米被選為第4名，不少人覺得粟米甜味與拉麵味道不合。

根據調查結果，令人意外的是日本人最不喜歡在拉麵加入紫菜，因紫菜浸泡變軟後口感不好。（ Hari Panicker@Unsplash）

在連登討論區有不少網民紛紛討論是次票選結果，有人認同紫菜是最多餘，稱「浸到淋晒好核突」、「想食多2塊竟然要加20蚊」，有人最不喜歡粟米，認為很麻煩，「沉晒底要撈上嚟」，其他留言則有「紅薑放拉麵真係唔識欣賞」、「粟米同魚板令到碗拉麵cheap晒」、「黑木耳最垃圾」。

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