清醒夢│《潛行凶間》可成真？4招學會知夢控夢　避免夢見18禁情境

【清醒夢／心理學／潛行凶間／Inception】電影《潛行凶間》（Inception）中，主要角色都擁有造夢能力，於夢內製造一層層的夢境，讓劇迷看得嘖嘖稱奇。現實生活中，人們要清楚自己正在發夢，並且控制夢境發生的一切，卻非易事。學術界將這稱為「清醒夢」（Lucid dream）理論，指人在睡夢中保有自我意識，並且可以通過訓練獲得「控夢」能力。



控制夢境發生的一切，不一定只限電影內發生。（電影《潛行凶間》劇照）

專門介紹心理學的YouTuber「維思維」，曾分享有關清醒夢的訓練方法，並指清醒夢一詞最早是由荷蘭醫生弗雷德里克·凡·伊登「 Frederik Van Eeden」在1913年提出。當人們可以清楚知道自己正在發夢，即為「知夢」，並延伸下去做到控制夢境，滿足自己在現實中不可實現的慾望時，便是「控夢」。

何謂清醒夢

「清醒夢」是指人們清楚自己在發夢，並可通過訓練方法控制夢境。（電影《潛行凶間》劇照）

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然而，一般人做夢時，大多沒有辦法分辨當下是夢境還是現實，往往都是醒來後才知道剛剛是在做夢。想擁有電影《潛行空間》男主角類似的造夢能力，卻可以透過日常訓練，增加自己做清醒夢的機會。

以下是清醒夢的4招訓練：



1.保證充足睡眠

一般入睡後做的第一個夢最短暫，只能維持5至10分鐘。（電影《潛行凶間》劇照）

一個人每晚會做大約4至5個夢，以為自己不曾做夢的人，只是忘記了剛才的夢而已。一般來說，入睡後做的第一個夢最短暫，只能維持5至10分鐘，但之後的夢就會愈做愈長。做較長的夢，人才有足夠時間去識別夢境與現實，是故清醒夢狀態一般會在接近要醒來的那一個夢裏發生。

2.記錄夢境

以筆記本或手機記下醒來後記得的夢境，再多觀察生活周遭的環境，以之比較與當中不同的地方，藉此分辨自己是不是在作夢。（電影《潛行凶間》劇照）

以筆記本或手機記下醒來後記得的夢境，當記錄多了之後，便會發現某些事物或人時常會出現在自己夢裏，再多觀察生活周遭的環境，以之比較與當中不同的地方，藉此分辨自己是不是在作夢。

3.心理暗示

練習清醒夢時，最好及早定下一些事情來檢查自己是否在做夢。（電影《潛行凶間》劇照）

定下一些事情來檢查自己是否在做夢，並將這些檢查事項養成習慣。當懷疑自己是在作夢時，便用這些事情來驗證自己有否在做夢。

4.記憶性誘導

將鬧鐘設置在入睡5小時後響起叫醒自己，然後再入睡，並不斷提醒自己是在做夢，以期同時做到知夢和控夢。有研究發現，在這時間點回到睡眠狀態，清醒夢的發生機率會遠高於其他時間。

「新手」建構自己的夢境時，最好避免容易令自己驚醒的內容。（電影《潛行凶間》劇照）

然而，維思維指「新手」建構自己的夢境時，最好避免容易令自己驚醒的內容，例如從高空墜落、與猛獸博鬥，甚至是男女敦倫之事，這些夢境容易讓人驚醒，而且也難以長時間維持。

如果強求自己達到清醒夢狀態，恐怕會影響睡眠品質。（電影《潛行凶間》劇照）

再者，維思維認為清醒夢這回事有快有慢，部分人一下子就做到，但也有些人練習了很久都遲遲沒有進展。如果是抱着玩票性質的話，也未嘗不可，只是切勿強求自己達到清醒夢狀態，否則恐怕不容易入睡，影響睡眠品質。

【本文已獲「維思維WeisWay」授權刊登。】

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