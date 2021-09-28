中國打擊加密貨幣　印度神童最新預言Bitcoin等呢個月或泡沫破滅

【印度神童最新預言2021／加密貨幣／Bitcoin比特幣】中國內地進一步打擊加密貨幣交易，拖累比特幣Bitcoin等加密貨幣及概念股走勢反覆，其中歐科雲鏈（1499）及火幣（1611）更跌約兩成，引起巿場憂慮。

印度神童阿南德（Abhigya Anand）於9月21日發布的最新預言影片及文章中，點出經濟泡沫關鍵點很可能是在明年3至4月間，形容這次爆破「爆炸性非常大」；他亦有專門提到加密貨幣走勢及前景，更預計加密貨幣價格會在11月底前破紀錄，但在這個時間點後會有大回調，甚至泡沫破滅！



印度神童阿南德（Abhigya Anand）於9月21日發布的最新預言影片及文章中，提到加密貨幣走勢及前景。（資料圖片）

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中國人民銀行9月24日發布了《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》 ，明確指出虛擬貨幣兌換、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供撮合服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務全部屬於非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締；境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向中國境內居民提供服務同樣屬於非法金融活動。

「通知」一出拖累比特幣Bitcoin等加密貨幣及概念股走勢反覆，其中歐科雲鏈（1499）及火幣（1611）股價今日（9月27日）更急跌約兩成，外界憂慮加密貨幣前景。

近7天加密貨幣及概念股走勢▼▼▼

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加密貨幣前景未明，印度神童阿南德於9月21日發布的最新預言影片及文章中，罕有提及比特幣Bitcoin等加密貨幣，指加密貨幣價格或會在11月底前破紀錄，惟將在這個時間點大回調，甚至泡沫破滅。阿南德另預言了經濟泡沫爆破關鍵時間點，形容這次爆破「爆炸性非常大」。

即睇印度神童預言經濟股市、加密貨幣泡沫爆破關鍵時間點▼▼▼

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印度神童之前影片有提及2類產品投資建議！呢類產品勿投資▼▼▼

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不過，以上意見只供參考，股票、資產價格可升可跌，投資者應量力而為。

印度神童最新預言！點名中國將受主要影響 明年初有震驚全球災難



除了經濟股市及加密貨幣，阿南德今次9月21日發布的最新文章及影片，亦點名指中國及美國等地都有很多影響，更明言中國會是主要受到影響的國家，並預言2022年3月至4月會有一場系統性災難「震驚所有人」，其言論引起網民關注和猜測。

即睇印度神童最新預言2大重點！究竟對中國有什麼影響？影響又持續多久？▼▼▼

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印度阿南德於今年6月在短片談及新冠疫情時，亦曾點名指雖然不能百分百確定中國發生了什麼，但不認為中國目前是絕對安全。

印度神童於之前的影片中，歸納了今日出現問題的兩大原因，以及解決方法▼▼▼

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其實阿南德於之前的預言短片中，已多次提到不認為疫苗能解決疫情，而他於最新預言短片中，強調自己並非反對接種疫苗，但重申疫苗非解決問題根本方法。

印度神童阿南德曾預言疫苗會有以下問題▼▼▼

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惟亦毋須過份悲觀，事關阿南德之前已提出了7大解決辦法▼▼▼

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印度神童預言亦受質疑

其實阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。