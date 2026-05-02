儲蓄保險、年金和壽險有甚麼區別？5常見產品用途/回報/風險對比

用於儲錢的保險產品林林總總，常見的有儲蓄保險（可再細分為成短期和終身）、扣稅年金（正名「合資格延期年金保單」，QDAP）、投資相連保險計劃（簡稱「投連險」或ILAS）及萬用壽險。



然而，對於上述保險產品，不少消費者都感到混淆，或者因為高回報而投保，但又因早期退保而蝕錢。究竟這些產品有何分別？在投保時有甚麼事項不可不知？今天10Life就跟大家逐一探討這些產品特性，包括回報、用途，以及潛在風險。

不同保險的區別

圖表1：比較儲蓄保險、扣稅年金、投資相連壽險計劃及萬用壽險的產品（10Life保險解碼授權使用）

1. 短期儲蓄保險：回報穩定又保證

短期儲蓄保險的保單年期一般較短，多為3至8年。產品著重保證回報，適合較保守的投保人。投保人通常以一筆過或分期繳付保費，期滿後連本帶利取回現金價值。截稿時，市面仍有少部份產品提供超過3%保證回報。由於產品提供保證回報，所以風險相對低，尤其當您選擇的是美元或港幣保單。不過，有保險公司提供人民幣保單，其回報可望更高，但投保人要留意（若貨幣貶值所致的）貨幣風險。

2. 終身儲蓄保險：長線財富增值 可攻可守

終身儲蓄保險可用於長線儲蓄，為將來退休、子女讀書、實現夢想（創業、環遊世界）等做好準備。產品提供保證和預期回報，而且保單年期可長至終身。投保人需選定供款年期（1至25年不等），期間繳付固定保費。大家要了解目標年期，以及保單達至目標年期的IRR（內部回報率）。舉例，陳先生打算在20年後供養孩子出國讀書，就可以比較不同終身儲蓄保險的20年期IRR。鑑於終身儲蓄保險需要時間來滾存出價值，若投保人於保單早期退保可能承受損失。

值得留意的是，坊間儲蓄保險的定位不一，回報及風險各有不同：

保守型：著重保證回報

增長型：保證和預期回報相對平衡

進取型：強調預期回報



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3. 扣稅年金：既可用於退休和儲蓄 稅務優惠提升回報

年金有很多種，市場最熱的是俗稱「扣稅年金」的合資格延期年金保單（Qualifying Deferred Annuity Policy ，QDAP），保單持有人最高可獲每年HK$60,000的免稅額。扣稅年金提供保證和預期回報，如果將節省的稅項納入回報計算，產品回報率將進一步提高。按規定，QDAP入息期最早由50歲開始，入息期最起碼是10年（視乎保單）。如儲蓄保險般，有些QDAP側重保證回報，有些的預期回報較吸引，大家投保前宜了解產品特性。

與其他產品的主要分別，在於年金是以固定的分期方式發放，例如每月派發，故此坊間有退休之後，利用年金自製長糧一說。不過，QDAP的用途不再限於退休養老。事實上，它亦可用作儲蓄。比較時，客戶需選定供款期、年金開始年齡和入息期相若的產品。在產品用途上，QDAP可分為3種：

（1）QDAP（儲蓄年金）

著重中期的儲蓄回報（遠早於一般的退休年齡開始年金收入）。

（2）QDAP（退休年金）

重視中長期的退休規劃（一般的退休年齡開始年金收入，可篩選10年或20年的入息期）。

（3）QDAP(長壽年金)

注重對沖長壽風險（一般的退休年齡開始年金收入，派發期越長越好）。

4. 萬用壽險：入場門檻較高

萬用壽險入場門檻較高，投保人通常需一筆過繳交大額保費，所以對象是較富裕階層。部份產品於指定年期提供最低保證派息率，投保人可以透過保費融資，以低息（低於萬用壽險的保證派息率）借貸，來繳交大額保費。在借貸成本持續低位的情況下，投保人可賺息差。不過，若借貸利率上升，而保險公司的派息率又追不上時，亦可能招致虧損。

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5. 投資相連壽險計劃：投保人需要有一定投資知識 投資失利或導致本金虧損

投資相連壽險計劃（簡稱投連險或ILAS）讓投保人可透過保險來進行「基金投資」。投連險屬於長線投資，回報與所選的基金表現掛鈎，不設保證回報，其人壽保障至少為戶口價值的105%。通常，保險公司會提供多款基金供投保人選擇，基金涵蓋不同地區（如發達國家、新興市場）、國家（如美國、中國）、或行業（如金融、科技）等，讓投保人透過投連險來投資香港以外的市場、行業。

投資基金需留意收費。除了基金本身的收費之外，保險公司也會徵收費用，稱之為額外收費。大家可比較投連險、銀行或網上等買賣基金平台所收取的費用。投連險一般不收取轉換費，有利經常買賣基金的投保人。

投連險回報與所選的基金表現掛鈎，在升市時，回報可以十分可觀；如投資失利，或導致本金虧損，縱使基金過去回報亮麗，也不代表將來表現優秀。順帶一提，除非保險中介人持有證監會（SFC）牌照，否則法例上不容許他們提供基金選擇的建議，所以投保人需要有一定投資知識。

註：以上資訊由10Life提供，更新至2025年8月20日，僅供參考，並不是銷售提議



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