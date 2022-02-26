男友對紅顏知己好過對自己　係純友誼定有嘢？網民睇完一致勸分手

男女之間有純友誼嗎？可能有。但在對方非單身的情況下也毫不避忌，恐怕就不是「純友誼」了。



一名網友分享自己男友與粉紅知己的狀況：「他們每天聊到睡着，醒來還繼續！」 直言無法說服自己，要考慮分手……

係自己小氣定真係忍無可忍？點圖放大睇睇原文全文同網民反應▼▼▼

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「今天中午時，上樓問男友要不要吃飯，看見他在Line，又是A小姐。昨天晚上聊到A小姐睡，今早又繼續聊，前天也聊，整個火就上來。加上前天男友還問她要不要來看他新買的房子，想到火又更上一層樓，但我沒說什麼。小的本身也有不錯的男性朋友，因此我也說服自己別再因為A小姐而吵架，但從那次吵架到今天，我終於發現事情不能這樣繼續下去，難不成我要忍受到我們三方有一個人掛掉為止？」

「這一年自己做的改變以及所遭遇到無言的事如下：1.使用以牙還牙招式，弄一個男閨蜜出來，來個天天聊到半夜，讓男友嚐嚐這種滋味。最後閨蜜有了，但小的很懶的打字，半夜寧願拿去睡覺，所以計劃失敗。2.A小姐在國外旅遊打工，男友會催促她快點回來，A小姐回來時還去接機。3.每次跟A小姐出去聚餐我都會完全被男友當透明人，狂跟A小姐聊天不理我。4.有次去唱歌，男友還幫A小姐倒茶，真的是嚇壞我，然後我杯子見底沒理過我。（這件事還在驚訝中）5.有次發現男友刪除他與A小姐某段對話，因為我問他同時間內為什麼都回A小姐Line而不回我。6.男友從來沒在我FB留過言，在A小姐堪稱鐵粉，點讚留言樣樣都到位。」

「小的不曾討厭A小姐，只是難過明明是自己的男友，為什麼目光卻不是放在自己身上，為什麼耐性不是留給自己女朋友，為什麼不多關心自己女朋友。自己已經三十歲了，母親大人跟同事們也頻頻打聽何時結婚。想問問大大們有好的建議嗎？到底分手了結還是？每每想到就心酸酸的。」文章吸引不少網民留言：「如果結婚，我想應該會跟A一起搞3P。」「這年代能拆散一對就拼命拆散囉！」「就分手啊，男友膩了吧？心根本不在你身上了，結婚更不可能了啦，不信你問他什麼時候結婚呢？ 沒意外應該開始拖了，你對他而言不過是個自走飛機杯。」「你自己都知道這樣很怪了，還要拖著等結婚後嗎，婚後還要有A小姐的人生。」「不如來個華麗的轉身離開吧！」

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