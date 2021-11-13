陪玩師已過氣？平台「推掛」睡服務　內行人曝行情：30分鐘能賺…

隨著科技日新月異，許多人看準商機，推出各種新型產業或工作，例如提供陪玩遊戲、聊天等服務的「陪玩平台」就是其中一種。而近日一名台灣女網友就發現，有陪玩平台新增一項「掛睡」選項，讓她對這項功能的內容感到好奇。隨後不少內行人也出面分享「掛睡」服務的現況，話題引發熱議。



原PO在Dcard發文表示，自己平時就有使用陪玩平台的習慣，通常只要處在比較煩悶的狀態，她就會上平台尋找願意唱歌的陪玩師，請對方唱幾首歌，也可以順便聊聊天，藉此放鬆心情。她接著說，最近點開平台時，發現多了一項測試中的新功能「掛睡」，讓她好奇問起「誰來解釋一下，這到底要幹嘛？」

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隨後許多內行人解釋，「掛睡」其實就是指雙方睡覺時持續保持通話，相互陪伴入眠，還有陪玩師出面分享「我蠻常接到掛睡的單，就是單純老闆想在睡前聽聽聲音，接著睡著我就手機掛著，等對方睡醒或是跟對方一起打呼睡覺」、「有些人可能睡前想小聊就會掛睡，我掛睡加鬧鐘一次150元（台幣）」；至於價格部分，根據原PO附上的平台截圖，標價從半小時100到180元（台幣）不等。

新型行業內容曝光後，不少網友感到相當新奇，紛紛直呼「有需求就會有市場，可能真的有人會需要睡覺的時候聽一個人的呼吸聲」、「掛著半小時就有180（台幣）可以賺也太讚，俗稱躺著賺」、「可以理解睡覺有人陪比較安心，有點呼吸聲然後還可以小聊一下」、「我跟男友一開始就是掛睡，後來交往了」、「好奇是什麼app，我也想賺掛睡的錢」。

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