下屬經常疏忽工作？4方法應對員工自以為是情況　要及時指出缺點

與客戶相約，晚5分鐘應該沒關係吧！不清楚任務交辦的細節，以為老闆很忙不想被打擾，按自己意思先做；公司規定不能用免費雲端存機密資料，認為違規一次不會被發現。



上述的情況，明明有迴避失誤的對策和解決方法，卻因自作聰明、便宜行事，擅自改變工作順序，因而付出代價。換句話說，是因為「不在乎」而引發的錯誤。

組織若放過這類型錯誤，容易養成員工不在意規範的壞習慣，有天就會出大差錯。舉例來說，遇到很準時的大客戶，可能因為業務員遲到，就丟了訂單；接到緊急任務，員工自行其道搞砸整個專案。透過提高規範遵從率及即時回饋機制，就能遏止團隊不在乎規範、自以為是的心態。

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搭配處罰與回饋機制，提高守規矩的意願

職場老手難免因熟悉作業流程，無視某些規範，組織若要預防明知故犯有兩個方法，一是建立不得不遵守的機制，二是提高團隊的遵守意願。

一本名為《零錯誤》的書中寫道，違規的懲處必須大於不遵守的利益，員工才有意願遵守。舉例來說：開會遲到一次罰5元跟年度考績扣1分相比，哪個比較能改善員工遲到的狀況呢？當然是後者，因為考績會影響花紅，比多賴床10分鐘的誘因更大。

無論規範再怎麼嚴厲，還是會有人違規。《99%零失誤精準工作術》建議，企業規範頒布的同時，引進其他無法打破的裝置，例如為了防範用免費雲端存資料，公司更改網路設定，讓員工無法登入外部系統，除了規定「不能用」之外，還加了「無法用」的配套措施。

另一個常見的錯誤是，員工出於怕麻煩或自以為是的心態，在收到不確定的任務時，會省略向主管或客戶的確認流程，工作完成後，才發現這不是對方要的東西。不在意決策者或對口單位的需求，註定會失誤連連。

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落實「中間報告」，降低修改成本

《讓上司放心交辦任務的CSI工作術》建議，組織若要避免該狀況，應該建構兩層確認的機制，請員工接到任務時，務必做到一是即時確認，執行中遇問題隨時問，不要完成後才問；二是終點站確認，建議多向決策者或指派主管確認狀況，不要只問同事，以產品專案的上市安排，應該問產品經理，才能得到明確的回覆，不會白忙一場。

《優化法則．提升工作效率の聰明公式》一書提到，在工作的起點和終點間，主管可用中間報告的方式，要求部屬報告目前的處理流程及未來的規畫，確認彼此想法有無落差，此時就算修正任務的方向，也能將損失降到最小。

長期來看，若要調整組織內不在乎規定或自以為是的心態。根據《為什麼你總是在忙著善後》，最好的方式就是去除團隊「結果好，一切都好」的觀念，我們常因客戶滿意冷氣的品質、報告者的會議簡報精彩，就忘記檢討安裝過程中省略安全流程、報告者遲到等瑕疵。因此，主管在讚揚成果的同時，也要點出這些缺失。雖然我們都不想當潑冷水的人，但這才能避免下次疏失影響成果。

4種警惕自己可能過度自信的方法

心理學的鏡像投射理論指出，人在決策時，常會假設其他人對狀況的思考和評估模式跟自己一樣，例如：以為同事能一天內完成報告，自己也做得到（實際上大家都準備3天以上）。這種心態容易讓人過於自信，進而犯下低級錯誤（遲交報告）。下列方法能幫助我們克服過度自信。

防範過度自信的四種方法（經理人授權使用）

防範過度自信的四種方法（經理人授權使用）

【本文獲「經理人」授權轉載。】