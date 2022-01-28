黃曉明Angelababy離婚　呢位婚前舊愛莫名被點名　網民起哄：復合

【Angelababy黃曉明離婚／李菲兒／陳偉霆／秦嵐】Angelababy（楊穎）與黃曉明自2015年10月在上海舉辦世紀婚禮，但婚後二人離婚傳聞從沒間斷。至今日（1月28日）中午，兩人同時在微博正式宣布離婚：「感恩過去所有，未來仍是家人！」為6年婚姻畫下句號。雖然二人的兒子「小海綿」撫養權以至共同財產均未知將如何分配，但黃曉明婚前舊愛李菲兒，卻莫名獲網民點名求她與男方復合。



Angelababy同黃曉明的離婚傳聞盛傳多時，今日（1月28日）宣布離婚。（視覺中國）

據悉，黃曉明與楊穎在2010年開始交往，兩人一直愛得高調。黃曉明公開認愛後，時有引來全城哄動的示愛舉動，包括2014年楊穎生日當天駕名貴跑車林寶堅尼現身，並將該跑車作為生日禮物送給女方。同年男方更在上海一個跨年盛典上騎馬現身舞台，為場的女方戴上皇冠。

黃曉明公開認愛後，時有引來全城哄動的示愛舉動。（影片截圖）

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兩人兒子「小海綿」名字，亦可能是基於雙方未公開認愛時的小秘密而取。當時楊穎未有在網絡公開掛念黃曉明，而是替對方改暱稱「海綿蛋糕」（曉明大哥），直到兩人認愛後，外界才獲悉有此典故。

然而，二人不時受「Angelababy是小三」的傳聞困擾。原來早在認識楊穎前，黃曉明曾被指與內地女演員李菲兒秘戀3年。兩人相識於《鹿鼎記》（2008），但一直未有承認戀情。後來黃曉明認愛楊穎後，才傳出男方曾與李菲兒交往一事，楊穎更被指是插足兩人戀情的第三者。

黃曉明與李菲兒被指曾經秘戀3年，一度是圈中半公開的秘密。（黃曉明／李菲兒@微博）

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如今黃曉明、楊穎正式宣布離婚，許多網民不禁又想起這段前塵往事，紛紛敲碗求黃曉明找李菲兒復合，並牽扯出李菲兒去年在《乘風破浪的姐姐2》的事，認為她要與黃曉明、楊穎同場「實在太慘」。

同時被網民點名的，還有黃曉明的另一緋聞前度秦嵐，以及楊穎舊愛陳偉霆（William）。可是陳偉霆目前被傳和內地名模何穗打得極火熱，大有可能已沒空理會網民這個訴求了。

Baby和陳偉霆在一個兒童節目認識的，那時baby剛出道，才16歲，兩人火速戀愛，但對外守口如瓶，稱對方為「好朋友」，兩人曾拍過情侶廣告。（視覺中國）

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