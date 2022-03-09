燒味店師傅拉低口罩露口鼻　面向肉檯處理食材　街坊斥離譜憂播毒

第五波新冠肺炎疫情未見大幅回落，為免染疫人人也注意衛生。有荃灣街坊貼出相片，指大窩口街市有燒味店的職員，在肉檯旁拉下口罩露出口鼻，若無其事處理食材，而其站立的位置更正面向各款燒味。街坊看過相片紛紛直斥離譜，更擔心店員或會藉燒味間接播毒，「畀你見到都咁，如果喺廚房入面？」。



有荃灣街坊貼出相片，指大窩口街市有燒味店的職員，在肉檯旁拉下口罩露出口鼻，若無其事處理食材。（fb「荃灣人」圖片）

「有無搞錯呀，𠵱家咩環境呀？」有網民於facebook群組貼出相片，稱日前行經大窩口街市時，發現有燒味師傅竟明目張膽拉下口罩露出口鼻，站在肉檯前處理食材。相中可見，燒味店前方掛滿燒肉、燒鴨及鹵味等食物，穿着廚師服、沒有戴好口罩的大叔卻若無其事般斬燒味，與檯上的燒鴨及面前掛起展示的燒肉距離極近。

相片引起網民關注，紛紛批評燒味師傅毫無衛生意識，或有播毒之嫌，「搞錯呀 可唔可以有品少少」、「斬料係佢，收錢又係佢，最怕呢樣嘢」、「畀你見到都咁，如果喺廚房入面？所以𠵱家連外賣都唔食，盡量自己煮」、「好多都係咁，望住佢咪戴一陣」。

亦有街坊指出，相中燒味師傅並非首次不戴好口罩便處理食物，又提出方法減低進食燒味的衛生風險，「呢個阿叔成日都係咁，所以我冇買好耐」、「所有燒味我都過火或氣炸過才食」、「疫情都好少斬料，燒肉買返嚟要用芹菜蒜炒過」、「𠵱家周街啲人都係咁，我買完嘢食通常會拎返屋企返熱先至食」、「咁嘅時勢都唔會食燒味啦，吊喺度成日，夠多菌」。

早前社交網站瘋傳照片，看到1名中年男子在茶餐廳用膳期間，竟自行快測，拍攝者更是目睹檢測棒結果為2條紅線，即代表陽性。照片瘋傳後網民立即議論紛紛，並指「求拍攝者心理陰影面積」、「阿叔係咪想食埋個海南雞飯？」，又擔心其人身安全，直斥他是「人肉播毒」的自私精。



衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮於記者會亦曾回應有關事件，稱絕不建議市民在公共地方做快測，令其他人承受感染風險，建議市民留在私人地方做快測。



1名中年男子日前在茶餐廳用膳期間自行做快測，檢測棒結果為2條紅線，即代表陽性，嚇怕其他食客。（fb圖片）