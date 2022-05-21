英國飛行員通報「我要避開獨角獸」同事以為開玩笑看到照片驚呆了

空中飛一飛驚見稀有生物出沒？



最近一張照片在網路上爆紅，一名飛行員在高空中突然對地面的同事喊「我需要避開一隻獨角獸」，地面上的同事聽到超傻眼，結果看到照片後直接笑噴。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

綜合外媒報導，英國國家警察空挺部隊（National Police Air Service，NPAS）日前一名飛行員在空中執勤，結果看到了一隻「獨角獸」，嚇得他趕緊回報給地面的同事說「我需要避開一隻獨角獸」，地面的同事接獲通報後感到相當傻眼，但後來他看到一張照片後終於恍然大悟，原來在高空中真的有一顆「獨角獸氣球」。

空挺部隊將照片張貼在官方Twitter上，貼文寫著「當飛行員向你通報他需要避開一隻獨角獸，你卻不相信他的話...請永遠要相信飛行員」，照片中可以看到一顆色彩鮮豔的獨角獸氣球在雲層中出現，對值勤的飛行員來說的確是個障礙物，需要繞過避開，在沒有看到畫面的狀況下光聽飛行員回報的確會覺得很荒謬，但看到照片就笑了。

該則貼文PO出後至今已吸引超過萬人按讚，也被轉傳到其他社群網站上，網友在貼文下留言表示「世界上真是無奇不有」、「發生在英國不意外」、「乍看以為是P的，結果竟然是真的」、「飛行員看到一定超傻眼」、「地面上的同事聽到飛行員回報應該會以為在開玩笑，但現實就是如此爆笑」。

【同場加映】美國少女玩彈弓椅衝上半空 海鷗高速撲上臉勁崩潰 霸氣1招自救（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

延伸閱讀：

退伍女兵中威力彩頭獎 兌獎後最想做這件事

網瘋傳「拍到一隻神似老虎的虎斑貓」照片萬人驚呼超萌 爆笑真相曝光

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】