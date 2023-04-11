鱷魚出沒注意！牠悠然路過窗前嚇壞兩小孩　衝擊影片震驚無數網民

戶外有野貓野狗野鳥都不稀奇，但竟然有野生鱷魚？有網友分享鱷魚悠哉在住宅外院子閒晃，讓室內的孩子看得目瞪口呆。



網友在imgur分享片段，美國佛羅里達州一戶民宅外面，竟然有一隻巨大的鱷魚漫步在住家的草坪上。屋內有一男一女兩名孩童，撐在窗台上看這隻巨獸看到目不轉睛，雖然看不到臉，但可以想見應該讓孩子嚇壞了。（點圖放大逐格睇👇👇👇）

+ 21

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

網友表示：「這裡的流浪狗怎跟我認知的不一樣」、「這是佛州？還以為是非洲勒」、「那兩個小孩應該已經尿褲子了」、「你們不懂啦，那是披著皮革的野貓」、「寶可夢出沒！」、「姊：底迪我們今天還是不要出去玩好了」。

先前真的有鱷魚出沒在住宅區的紀錄，今年4月美國佛州薩拉索塔縣（Sarasota County）一處社區，有警察看到一隻身長3米的鱷魚大搖大擺地在民宅前院草皮上移動，最後自己爬回湖中。居民嚇傻直呼若是看到會走路的恐龍可能一開門瞬間昏倒。

【同場加映】斑馬遭5條鱷魚圍攻影片瘋傳！2招令鱷魚投降脫困 網民：最強斑馬（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 17

延伸閱讀：

台灣人愛講「這1字」他超納悶 過來人曝：在國外秒認出

女兒要高檔吹風機當禮物 爸爸嫌貴卻因一句話「不敢不買」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】