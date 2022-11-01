湖北高官扮「白衣大俠」爆紅　美女吹笛伴耍劍　網民留言超無情

大陸許多地方官員為了宣傳觀光絞盡腦汁，甚至親自下海當起「網紅」，日前湖北省隨州市文旅局局長解偉，在拍攝隨州當地千年銀杏谷景區宣傳片中，以白衣俠客扮相出鏡，又是舞劍又是下棋，努力營造古風氛圍，但卻慘遭網友毒舌狠嘲「沒有顏值不必勉強」。



據《九派新聞》報導，解偉在宣傳影片中，穿著古裝、戴著長假髮，在銀杏樹下舞劍、下棋、飲酒樣樣來，一副俠客模樣。

不過，解偉本人身材微胖，加上假髮太假，看起來有些突兀，引來不少網友負評直說「沒有顏值不必勉強」、「以醜出圈」、「辣眼」、「體型寬廣，無法灑脫」；目前該影片瀏覽量已破200萬。

因被嘲太醜爆紅 本人大方回應：知道隨州有這麼多美景就行（點擊放大瀏覽）：

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10月28日解偉先是在自己帳號，對「尷尬」的妝髮做出解釋，他表示「準備時間不足，倉促中，服裝只能就現有的選」，「加上我經驗不足，同時安排了另一個拍攝，留給化妝小姐姐的時間確實有限，才會出現大家所說的現象」。

又於10月29日接受陸媒採訪，解偉表示意外走紅之後，自己內心很忐忑。「我們需要話題，需要宣傳自己的家鄉，只要能讓網友覺得有趣，哪怕是我自己獻醜好笑，你們能知道隨州有這麼多美景，就行了。」

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解偉還介紹，隨州有深厚的文化底蘊，也是電影「刺客聶隱娘」的拍攝地之一，所以選擇以古裝風格宣傳當地，但也因沒有太多預算請演員，只好親自上陣。所幸「笑」果奇佳，該影片瀏覽量已經超過之前所有的宣傳影片。

其實，這不是解偉第一次粉墨登場，他之前就曾扮成神農部落的「原始人」來宣傳隨州。解偉說，他有這個想法是受到其他地方走紅文旅局局長啟發，譬如以騎馬走紅的新疆伊犁文旅副局長賀嬌龍、甘孜州文旅局長劉洪，未來有機會還希望能當面請益。

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