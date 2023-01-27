痛風｜33歲網紅阿滴「手肘變形」先知患痛風　揭3大日常習慣惹禍

【痛風】靠著流利的英文能力與親民作風，在網路上快速發跡的台灣網紅「阿滴」。原先將跟家人在農曆新年期間一起到新加坡過年。不過他卻在社交平台透露自己因為身體突發異常狀況，讓他不得不先緊急取消機票，前往醫院檢查。沒想到一看醫生之後發現竟然罹患痛風。讓他相當意外，由於他的年紀較輕，加上平常沒有什麼舊疾。也讓他反思可能是平常的三大壞習慣，釀成這個下場。



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阿滴自曝罹痛風

阿滴透過社交平台寫下血淚文，直言一直以來都以爲把食物命名為「痛風餐」，就只是個誇飾食物很豪華的說法而已，沒想到痛風離自己這麼近。原先他們一家人將在除夕出發，前往新加坡與親戚一同過年。不過某天一早他起床，赫然發現自己手肘腫起來了，當時以為只是睡覺的時候撞到，或者是很大的釘子痘痘，不以為意。隨後就繼續完成自己的工作，但隨後發現腫脹處越來越痛，才趕快去醫院就醫，最後發現自己竟然是痛風發作。

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隨後他也分析可能原因「我因為年前工作太緊湊勞累＋為了調身體比較少吃肉比較多吃海鮮＋年前有太多場尾牙跟各種局」等三大主因，才會誘發痛風。也讓他有感而發說健康還是最重要的，衝了一整年的工作結果無法跟家人團圓讓他真的覺得很可惜。也表示最近自己有靜心修養，目前身體已經康復許多。文章曝光後，不少好友都來送上暖心祝福，粉絲也紛紛現身加油打氣，希望阿滴早日康復。

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