女生帶50斤沙糖桔返校請同學食　成篋唔見查CCTV搵唔到　真相是…

重達50斤的沙糖桔居然不翼而飛！貴州1名女大學生回老家後，特意帶了一整個行李箱、50斤的砂糖橘（沙糖桔），踏上400公里路途回到遵義的學校打算分享給同學吃。她回校後將行李箱放在教學樓教室的門後，未料翌日整篋不見了，通知校方翻查了3小時的閉路電視都找不到桔子的去向。



網民直言事件奇怪，甚至斷定是「管監控的那個人幹的」。幸好事情迎來美好結局，女生收到消息，是有名老師將行李箱拉到辦公室暫管，翻查該早的閉路電視果然屬實，現時她已將沙糖桔分給同學。



女大生特意由老家帶了50斤沙糖桔請同學食，但放在教學大樓一晚就不見了。（微博影片截圖）

50公斤心意滿滿的手信突然不見了！內媒報道，貴州龍姓女大學生從家鄉帶了1個行李箱、重50斤的砂糖桔回校，打算請全班同學吃，她19日下午到校時，將行李箱放在二號教學樓教室的後面，翌日打算請同學吃桔時，發現行李箱不知去向。

龍同學回應內媒，她放假時喜歡拍片分享，家中種了很多柑桔，發到朋友圈後有許多同學回覆，叫她開學後帶點回去試試。家人也建議她帶點讓同學吃，便想到用行李箱親自帶，還能省點郵寄的費用。

+ 3

她從貴州黔南州帶回桔子，距離老家足足有400公里，回校後去到教學樓二樓教室門後的角落，因為太重不便移動便放低，想等上課時派給同學。未料20日早上就發現行李箱不見了，隨即聯絡學校希望翻看閉路電視，又和同學一起看了3小時的紀錄影片、看到晚上10點都找不到，因為該處是鏡頭的死角。

網民大感可惜，但讚她很有心，紛紛猜測「是管監控的那個人幹的」、「問問清潔人員，可能當不要的了」、「監控查不到就離譜了」。網民留意到行李箱內還放了2瓶蜂蜜，「關鍵是土蜂蜜很難買到，又貴」。

還好最後迎來暖心結局，龍同學稱她晚上回宿舍時聽到消息，原來有值班老師發現該行李箱，好奇是誰人遺下，早上8時教學樓人流漸多，他為安全起見先帶回辦公室。龍同學去翻查事發時間的閉路電視紀錄，發現真的被老師拉走了，呼籲網民不用再傳沙糖桔失蹤的片，又感謝老師幫手暫管，現時已經分發給同學吃。

（綜合）