草叢中執到「一條甘蔗」竟是台灣地表最毒生物　網民：一掂就GG

地上東西別亂撿小心中伏！網友在社交平台分享在地上看到一條黑白相間的細長物體，戲稱是一根甘蔗，其實是台灣陸地毒性最強的毒蛇。



一名男網友在社交平台分享在地上看到「一根甘蔗」，只見草叢裡有一個黑白分明的細長物體，看起來是被人用力拉直，直挺挺的外形乍看還真有點像甘蔗。

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網友直呼：「甘蔗怎會有鱗片呢？」、「這甘蔗擁有世界最頂的毒」、「到醫院說我被甘蔗咬一口」、「要怎樣才能拉這麼直」、「這條甘蔗在做地板核心運動？」、「一口吃下去會升天的甘蔗」、「這個甘蔗好像很適合泡藥酒」。

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這個長得像甘蔗的物體應為毒蛇「雨傘節」，又名銀環蛇或銀腳帶，體背面有黑白相間的環紋，軀幹部有30～50個白色環帶，尾部有9～15個白色環帶。雨傘節因毒性大而聞名，是台灣最毒的陸棲蛇，毒腺很小但毒性強烈，1毫克即可致人死地，平均排毒量4.6毫克。

網友在網路分享在地上看到一根黑白相間的細長物體（FB截圖）

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