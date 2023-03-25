雞腿佈滿斑點似火龍果　網民憂藏致命病毒「生斑」原因讓人長知識

經常點外賣的人最怕吃到不新鮮、不衛生的食物！一名台灣網友發文表示，日前買了某間店的炸雞腿便當，快吃光才時發現雞腿肉體及表皮部份，竟然佈滿一點一點的暗紅色斑點，讓該網友瞬間沒胃口，直呼：「傻眼，這是炸雞腿？根本像火龍果！」



該名網友將便當照分享至Facebook《爆料公社》，只見照片中的雞腿已經快被啃光，但剩下肉體及表皮卻布滿暗紅色斑點，看起來就像患了可怕疾病或壞死的雞，讓這名網友欲哭無淚，詢問大家「根本像火龍果，看了會不會想吐」，甚至自嘲說：「這絕對不是芋頭！」

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文章分享後，網友們紛紛表示驚訝，「第一次看到這樣的雞。」、「可能死前被家暴，怨念比較深」、「只是臉的雀斑長在腳上而已」、「芋頭別裝了！」、「這雞吃火龍果長大？」，也有專業網友認為，「這是在電暈雞隻過程中造成的，由於雞隻緊張，會讓微血管破裂，這只是外表看起來有點狀的出血，這跟人類的瘀青一樣」。

其實過去也曾有消費者出現類似情況，據專家指出，雞腿會出現這種暗紅色斑點，是因為「雞隻電暈過程造成的雞肉表面出血現象」，部份雞隻在電宰時會因為過度緊迫而使全身微血管充血，並在電暈時容易造成血管破裂，進而導致表皮產生出血等現象，並不是因為疾病造成。

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