見人食飯覺噁心！大叔患怪病感喉嚨卡住　17年無食物落肚1招保命

均衡飲食是健康生活不可或缺的一部分，不過伊朗1名男子就因為患上「怪病」，只能喝汽水度日。該男子自17年前就覺得喉嚨內有髮絲卡住，縱然各項檢查證明他體內並無異物，但他仍無法緩解不適，甚至連看人吃東西都覺得噁心。直至他偶爾喝了杯汽水，竟奇蹟地舒緩症狀。自此他彷彿打開了新世界大門般，告別一切固體食物，每天只喝3公升汽水維生。



伊朗58歲男子阿德希爾自17年前起，就告別一切固體食物，每天喝3公升汽水。（網上圖片）

綜合外媒報道，伊朗58歲男子阿德希爾（Gholamreza Ardeshiri）是名玻璃纖維修補員，靠此門手藝供2名女兒修讀大學。在2006年6月某天，阿德希爾在半夜醒來後突然有種怪異的感覺，覺得喉嚨中被髮絲一般的東西纏住，感覺快要窒息似的，「我覺得頭髮一端在嘴裏，另一端在肚裏，怎麼也拿不掉」。

阿德希爾於翌日去看醫生，醫生檢查後告知他，他的口腔、鼻咽、食道，甚至胃裏都沒有異物。但是阿德希爾卻因為這個「怪病」失去食慾，他去看了很多醫生，但都沒有人查出原因。失望的阿德希爾更發現自己無法和家人一起吃飯，因為他開始看到人吃東西就感到噁心難受。

在醫生建議下，阿德希爾去看了心理醫生，並開始服用精神科藥物，但情況並沒有好轉，反而因為藥物帶來的副作用而備受困擾。2006年7月，阿德希爾停止服藥，並因停藥而口渴難耐，猛地喝了1杯汽水，竟然離奇地舒緩了他喉嚨間的異物感，「我覺得這是我第一次吃到這樣美味的東西，它給了我一種平靜和精力充沛的感覺」。

阿德希爾聲稱17年沒有進食固體食物，每天只喝汽水度日。（innaka13／Unsplash）

自此，阿德希爾沒再吃過固體食物，每天只喝汽水，1天就能消耗3公升，至今已近17年。雖然醫生不認可阿德希爾的做法，而2009年時阿德希爾右腎出現問題遭切除，但他認為這與他只喝汽水的習慣未必相關。他又透露自從喝汽水後，體重由105公斤下降至73公斤，也沒有骨質疏鬆或胃潰瘍等健康問題，而且汽水還令他工作時充滿精力。

不過，汽水似乎令他睡眠時間縮短，每天只能睡4小時。據當地媒體報道，喜歡學習的阿德希爾不想浪費「多出來的時間及精力」，他決定報讀應用科技大學考取文憑，「有時有人問我喝汽水或睡眠不足會否影響你的思維並降低記憶力，我的答案是否定的。汽水對我的思想和記憶沒有負面影響，對我的身體也沒有」。不過，許多研究數據都指汽水屬高糖飲品，大量飲用恐損害健康，阿德希爾的遭遇屬獨特個案，一般可以吃各種食品的民眾來說不宜模仿。

（綜合）