仁愛堂中醫流動車服務九龍城　不限年齡免診金送5劑藥｜附詳情

基層市民經濟足襟見肘，難以負擔昂貴的私營醫療服務，往往只好依靠公營醫療服務。在公共資源僧多粥少的情況下，實在有賴更多組織團體主動為基層申請援手。「愛心全達慈善基金」繼續積極凝聚多方力量，舉行贈醫施藥活動，既幫助基層市民減輕醫療負擔，亦紓緩了公營醫療的部份壓力。



仁愛堂為「愛心全達贈醫施藥2023」的支持機構，中醫醫療車再度走入指定屋苑提供免費中醫診療服務。（仁愛堂提供）

由愛心全達慈善基金策動、九龍城民政事務處、九龍城居民聯會、德朗邨居民組織「家@德朗」協辦，以及仁愛堂全力支持的「愛心全達贈醫施藥2023」進駐九龍城區德朗邨，於6月份首4個星期四向街坊贈醫施藥。計劃沒有年齡限制，每名求診者需到指定地點預先登記 (數量有限，先到先得)，成功登記後到仁愛堂指定中醫醫療車服務點，即可獲免費診療連最多5劑濃縮中藥。

「愛心全達贈醫施藥2023」 於6月推展至九龍城區德朗邨。（仁愛堂提供）

「愛心全達贈醫施藥2023」6月份服務詳情（需預先登記，數量有限，先到先得）



日期：6月首4個星期四（6月1、8、15、22日）

時間：早上10時至下午4：30

服務地點：九龍城區德朗邨德瑜樓地下

登記地點：德朗邨停車場地下何華漢議員辦事處

查詢：6777 5350／2385 1522 （何華漢議員辦事處）