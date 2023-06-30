「遭車門夾頸慘死」恐怖畫面曝光　江蘇男貪方便未拉手掣落車送命

貪方便奪命？大陸江蘇省的無錫市，近日發生一樁離奇的死亡事故。



一位男子被車門夾住脖子，卡在車門跟車體的縫隙間而身亡，死因疑似是因為沒拉手掣，就開車門探出頭要操控停車場閘門，整輛車在當下仍持續往前行才造成憾事，整起事件也引來PTT上一片討論。

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據拍下畫面的大陸民眾表示，這位男子在6月26日當天，開著車要出停車場。

通過車道閘門時，頭才探出車外，沒拉手掣的凱迪拉克轎車持續往前移動，疑似在此刻撞到閘門柱，車門又被震得往回關，因此夾住男子的頸子造成死亡。

PTT上也對此事有不少討論：「看起來不是瞬間的，是慢慢窒息死」、「手掣記得拉一下，防呆不防蠢」、「夾到氣管窒息吧」、「這什麼奇葩的死法」。

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也有較持平的看法，「停車場繳費身體伸出被夾住，常有的事」、「有些真的是停車場設計問題，手根本搆不到」。

而整件事的「總結」也有神回：「貪圖方便的下場，沒有下次了。」

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