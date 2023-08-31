外籍男駕「電動四輪車」搭港鐵！職員咁處理　港鐵：尺寸限制相若

【港鐵／電動輪椅／港鐵附例】繼雪櫃、巨型鐵架、床褥後，竟然有人駕「電動四輪車」搭港鐵？本港網上周二（8月29日）瘋傳2張照片，見到有外國男人坐着大型紅色「電動四輪車」進入港鐵尖沙咀站範圍，並成功駛入車廂「搭車」，其中1張相更見到有港鐵職員在旁。有分享照片的人指，該部「電動四輪車」被職員「送咗出站」。

網民看過照片大感震驚，「點解會入到閘？」、「職員做緊咩？」、「遲啲電單車都可以駛入去車廂」；也有網民笑言是「紅色的跑車」、「烈火戰車」、「大癲！地鐵阿基拉！」。另有網民指出，這部「電動四輪車」其實是「電動輪椅車」，方便殘疾人士出門。

港鐵回覆《香港01》表示，根據紀錄，昨日（8月28日）晚上約7時，港鐵車站助理在尖沙咀站留意到一名乘客使用電動輪椅，於是主動上前了解和提供協助，其後，該名乘客向車站職員出示行動不便證明書，職員了解其需要後，該乘客就繼續行程。



本港網絡周二（8月29日）瘋傳2張照片，見到有外國男人坐着大型紅色「電動四輪車」進入港鐵尖沙咀站範圍，並成功駛入車廂「搭車」。（網上圖片）

「紅色的跑車竟駛入港鐵」？本港多個網上群組周二（8月29日）瘋傳2張照片，見到有外國男人坐着大型紅色「電動四輪車」，在港鐵尖沙咀站範圍行駛，並成功駛入車廂「搭車」，引來行人、乘客注目，其間有港鐵職員陪伴在旁。

該紅色「電動四輪車」高度與一般成人相若，橫度估計相等於3至4個人身位，車頭配有擋風玻璃罩，裝上倒後鏡及車頭大燈，造型恍如在馬路上行駛的電單車。有分享照片的網民指，「AKIRA亞基拉（動畫電影）部戰車俾地鐵職員送咗出站，佢襯埋呢件衫，真係好似落場比賽咁款喎」。

有分享照片的人指，該部「電動四輪車」被職員「送咗出站」。（資料圖片）

照片引來網民熱議，有人笑言「大癲！地鐵阿基拉（動畫電影）！」、「紅色的跑車像是帶着神秘」、「烈火戰車」、「法拉利」、「叔叔真係幾型仔」。

亦有大批網民質疑該「電動四輪車」尺寸超出港鐵限制，批評行為離譜，「入到閘已經奇」、「佢當初點入閘？入咗閘先砌部車？」、「咁樣都可以入到車廂咁遲啲電單車都可以駛入去車廂」、「職員做緊咩？」。也有網民指該「電動四輪車」其實是「電動輪椅」，毋須苛責，「外國人不清楚規矩，由港鐵糾正錯誤就好了，過多的冷嘲熱諷，對傷健人士，真係冇必要，還不如建議一下合適的交通工具」、「只係噴咗紅色既電動輪椅嚟」、「這是新型電動輪椅，方便腿有疾病出行唔方便嘅人使用。唔需要人推動」、「外國好興，香港就地方有限啲」。

港鐵回覆《香港01》表示，根據紀錄，昨日（8月28日）晚上約7時，港鐵車站助理在尖沙咀站留意到一名乘客使用電動輪椅，於是主動上前了解和提供協助，其後，該名乘客向車站職員出示行動不便證明書，職員了解其需要後，該乘客就繼續行程。

港鐵補充，一向致力為乘客提供安全、可靠及方便鐵路服務，並十分注重有特別需要的乘客例如傷健人士需要，致力為他們提供無障礙乘車環境，當晚尖沙咀站車站助理首先留意到一位使用電動輪椅的乘客，於是主動上前了解和向乘客提供協助，車站職員其後亦有到場，該名乘客向職員出示了行動不便證明書，職員了解到乘客需要，而據當時觀察，該電動輪椅與港鐵就電動輪椅的尺寸限制相若，電動輪椅亦可順利經闊閘機入閘，本着向乘客提供關懷服務原則，職員讓乘客入閘乘車，乘客之後繼續行程。

港鐵重申，會繼續向有特別需要乘客提供關懷服務，同時維持鐵路系統包括車站人流暢順，確保鐵路服務安全暢順。

翻查資料，過往已有外國人多次騎着相似紅色「電動四輪車」出入港鐵，每次都惹起網民關注。根據港鐵使用行動輔助設備安全守則，輪椅或電動輪椅加上其使用者總重量不得超過200公斤，尺寸限制為1,200毫米長度乘700毫米闊度。此外，內燃機推進的行動輔助設備，不得進入港鐵範圍。

早期有人在港鐵搬運雪櫃、巨型鐵架、床褥等▼▼▼