瀕死大黃蜂找路人救命　網民好心收養做萌寵　親自為牠打造安樂窩

國外有名網友早前在社群平台抖音上分享一系列影片，內容記錄下自己有天在路上發現一隻受傷不能飛行的大黃蜂停在鞋上爬行，起了惻隱之心的她便將蜜蜂帶回家飼養，儘管蜜蜂的壽命不長但原PO仍竭盡全力給了牠快樂生活的機會，讓不少網友看了都好感動。



從抖音用戶@kathaaleksi上傳的影片中可以看到，這隻體型胖胖的大黃蜂只有一片翅膀，儘管無力飛行，但還是努力的停在原PO「阿萊克西」（Katha Aleksi）的鞋上尋找花朵進食，餓壞了的樣子讓阿萊克西當場就決定帶牠回家飼養，還寵膩的將這隻有緣的小蜜蜂取了一個可愛的綽號—「甜豌豆」（Sweet Pea）。（點圖放大看網民拯救小蜜蜂的畫面👇👇👇）

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阿萊克西表示，剛好自己家中有著種滿各樣鮮花夢幻花園，在那裡為甜豌豆建造了一個甜蜜的木製小窩，且每天都會放滿花朵，尤其是牠最愛的「千屈菜」（purple loosestrife），讓無法飛行、在野外不易生存的牠能有個快樂活下去的機會，自己則是把整個過程剪輯成系列影片，意外爆紅。

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一系列影片被分享到網路上後，吸引大批網友湧入留言直呼「每一個靈魂都值得拯救！」、「那隻大黃蜂現在過著最美好的生活」、「我想在一百萬年內我都不會再看到有人拯救一隻大黃蜂了」、「沾滿了花粉看起來好可愛啊」、「這麼小的東西怎麼會如此可愛和珍貴呢」、「大黃蜂就像昆蟲中的拉布拉多犬」、「牠們的生命如此短暫，但原PO給予牠的日子似乎是牠一生中最美好的時光」、「這支影片正是讓生活變得不可思議的原因。」

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