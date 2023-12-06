小學三年級計算外幣兌換！老師斥不合理拒教：對學生有咩重要性？

小學已經要計算貨幣兌換，難道想「未學行先學走」？馬來西亞有數學科老師分享1份由國家教育局提供給三年級學生的教材，有題目以馬幣1令吉（約1.7港元）作基準，要求學生兌換至其他國家貨幣。他無奈指出要求學生們計算這種題目根本不合理，揚言教書時一定會自動跳過這部分，同時不滿反問出題者「這個題目對於1個三年級學生到底有什麼重要性？」。有關題目引起網民熱議，不少媽媽都表示「唔識答」，更有留言促請教育局撤回該教學大綱。



大馬教育局有教材要求三年級學生計算外幣兌換，有數學科老師不滿斥不合理，霸氣表明絕對會跳過上述課題。（FB「Mohd Fadli Salleh」圖片）

在大馬1間小學任教數學科的老師莫地法德里於facebook帳號發帖，附上1張由國家教育局提供給三年級學生的教材（Buku aktiviti），見到圓圈中心以馬幣1令吉作基準，周遭為各國貨幣，當中有菲律賓、越南、新加坡、印尼等等，並要求學生計算出相應貨幣匯率。莫地法德里表示，他不能接受三年級學生做兌换貨幣題目，「打開這頁看到問題，心想這到底是什麼，我不相信會出這樣的問題」，他更稱「銀行職員都未必知道怎麼回答」。

莫地法德里揚言教書時一定會跳過上述部分的課題大綱，霸氣稱若有教育局職員前來詢問為何要跳過教程，他定會要求對方自己教。他亦質問出題者「這個題目對於一個三年級學生到底有什麼重要性？」，又要求對方列出讓學生回答這題目的好處。面對教材和學生程度不符的情況，他揶揄「如果我問制定課題大綱的人，1令吉兌換成缅甸元是多少，他肯定無法回答，除非他先上網找答案」，故促請當局儘快改善現有的教育內容。

網民對小學生需要做計算兌換題目感到震驚，「這個問題連媽媽都回答不了」、「撤回這個教學大綱！」、「我確定銀行職員都需要時間來回答問題」；不過有留言認為學生可以尋找「外援」，「別擔心這很容易，孩子帶平板電腦到學校，再上網搜尋一下即可」。有人對題目答案存疑，「貨幣每天都在變，這題答案基於他哪天做練習？」，莫地法德里無奈回覆其實題目都有漏洞，「每個班級學生的答案都是不同，因為他們不會在同一天同一時間進入這個主題」。

（FB「Mohd Fadli Salleh」）