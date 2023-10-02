網路瘋傳登上《瘋馬秀》條件極嚴格 時薪百幾蚊港幣 錄取率僅4%
撰文：TVBS新聞網
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南韓人氣女團BLACKPINK成員Lisa近日登上有「世界第一裸秀」之稱的瘋馬秀，因大尺度引發網友不滿，討論聲不減。瘋馬秀也因此掀起了關注，除了嚴格的挑人標準外，女郎們的薪資也讓外界感到好奇。
知名人士透露，瘋馬秀女郎們的年薪約莫港幣42萬，平均時薪約港幣133元。據悉，瘋馬秀每天都會吸引超過500位女孩前來報名，但最後僅會錄取20人，錄取率僅約4%。而這些女郎大多出身貧窮的東歐國家，而非來自法國、英國等富裕國家。
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先前，網絡上就流傳，想登瘋馬秀就必須具備這「4項條件」，包括「學習古典芭蕾」、「身高介於168厘米至172厘米」、「胸部乳頭之間的距離不得超過21厘米」、「肚臍到恥骨的距離限制為13厘米」，對於身材的要求相當嚴格。
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