多圖｜25歲南韓辣模Kim Bitnara出裸體寫真　IG勁吸110萬粉絲爆紅

25歲南韓超兇辣模Kim Bitnara擁有令人受不了的極品身材，上個月底才剛發行「Nxde實體裸體寫真集」，早前就被受邀擔任亞洲最大「TSE台灣寫真博覽會」嘉賓，這場博覽會地點在台北松山，也就是說台灣粉絲們明年1月就可以見到女神本尊啦！



南韓巨乳辣模即將赴台參加「TSE寫真博覽會」

南韓辣模Kim Bitnara （ 김빛나라 ）經營社群的同時也身兼直播主身分，作風大膽的她，IG擁有超過110萬名粉絲追蹤，Kim Bitnara在早前驚喜宣布，即將在1 / 26 – 1 / 28赴台擔任亞洲最大「TSE台灣寫真博覽會」嘉賓，地點在台北松山文創園區，她熱情呼籲：「請大家一定、一定要來現場支持我！」，讓粉絲秒讚聲：「不管發生什麼，我都要去！」。

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10 月底剛發行裸體寫真集

Kim Bitnara在今年10月底正式發行「 Nxde實體裸體寫真集」，她表示：「我已經成為一個更成熟和有魅力的女人，特別創作了一本裸體寫真集來展示自己，這對我來說是一本非常特別的寫真集。」Kim Bitnara第一本實體寫真集，上市之後反應相當熱烈，粉絲們當然還有特別的性感福利啦！

買寫真集就送性感即影即有照片

Kim Bitnara今秋推出的「Nxde實體裸體寫真集」擁有限量發行版，4天內購買就可獲得女神性感拍立得一張，Kim Bitnara在IG釋出自己在即影即有照片上簽名的影片，不過鏡頭對著她的巨乳從上往下拍，深邃的乳溝和晃動的畫面，讓人都快噴鼻血！

熱舞晃胸謝粉絲

Kim Bitnara目前正賣力為自己的寫真集宣傳中，早前她po出自己的熱舞影片來酬謝粉絲，Kim Bitnara穿著細肩帶白色洋裝，酥胸微露，跳動時畫面波濤洶湧，在粉絲的心裡激起漣漪，明年1月初台灣粉絲就有機會見到Kim Bitnara本人了，還不趕快揪團朝聖一波！

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