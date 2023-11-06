21歲男不吸煙常運動突胸痛　驚揭「肺一片白」　醫生嘆：已失功能

【肺病／癌症】身體健康確實是無價之寶！台灣1名21歲男大學生本身不吸煙，熱愛爬山、踩單車等運動，詎料近月因胸痛到醫院檢查，竟發現他的肺部已「白了一片」，確診第四期「生殖細胞瘤」，腫瘤大約15厘米，「醫生告訴我，我一輩子只剩下一邊的肺了，一邊已經失去功能了，聽完的當下我馬上就哭了，我心想我才21歲耶」。他強調自己不吸煙，懷疑是否因家人吸煙導致。



台灣1名21歲男大學生本身不吸煙，熱愛爬山、踩單車等運動，詎料近月因胸痛到醫院檢查，竟發現他的肺部已「白了一片」，確診第四期「生殖細胞瘤」。（Dcard討論區）

該男大生於Dcard討論區以「21歲的我只剩下一個肺」為題發文講述與癌病對抗經歷。他表示，今年7月8日突然感到胸痛，於是向醫生求診，X光檢查發現其肺部「白了一片」，醫生以為是肺炎，轉介他到長庚醫院胸腔內科；經電腦斷層和磁力共振掃描檢查，發現其縱膈腔長了15厘米大腫瘤，是生殖細胞腫瘤第四期，馬上安排了切片。

X光檢查發現樓主肺部「白了一片」。（Dcard討論區）

此後樓主經過痛苦化療療程，「化療後超想吐、惡心、食慾不振、做噩夢，真的好痛苦，每天每天心情都好差。他憶述，7月26日第1次化療時，腫瘤已經長大到20厘米，「打了3次化療後照了電腦斷層，腫瘤持平沒有變大縮小，但是在壞死的過程中腫瘤纖維化了」。

而最令樓主崩潰的，是醫生告訴他只餘下1邊肺部可用，「我一輩子只剩下一邊的肺了，一邊已經失去功能了，聽完的當下我馬上就哭了，我心想我才21歲耶」。

此後樓主經過痛苦化療療程。（Dcard討論區）

樓主又說，不知道自己以後日子如何，「會不會有一天復發我就死了。一切的未知不安在我腦海裏迴盪，我好想趕快結束療程，回到平凡的生活，治療真的好累好累，我已經筋疲力盡了」。不過樓主感謝所有支持他的家人朋友、醫護等，「我真的好愛他們，當然還有醫生和護理師們，沒有他們我不知道該怎麼走到現在」，寄語其他人要好好愛惜身體，「希望大家好好愛自己保護自己的身體」。

樓主之後更新帖文，指自己熱愛運動喜歡爬山、踩單車等，本身亦沒有吸煙，但其家人不少都有吸煙，懷疑是否因此影響到病情。

樓主指自己熱愛運動喜歡爬山、踩單車等，本身亦沒有吸煙，但其家人不少都有吸煙，懷疑是否因此影響到病情。（Dcard討論區）

帖文引來網民熱議，紛紛留言打氣，「加油，不知道該說什麼，但是努力過完人生吧，把握時間」、「辛苦你了」、「你只有21歲，還有一大段很美好的人生，真的不要放棄自己」、「希望你一切都好」、「祝你早日康復！」。

也有網民分享同類經歷鼓勵樓主，「我也是21歲生殖細胞腫瘤，現在手術化療放療都做完了，腫瘤完全消失，恢復的也很好只需要定期回診！」、「我哥哥在26歲的時候也罹患生殖細胞瘤，那時候也是住院打化療，他173厘米，瘦到50公斤，我們都以為他會撐不下去，我哥一直處於非常樂觀的心情面對，努力治療大概3年，雖然腫瘤沒有完全消失，腎有一顆不能用了，但一樣持續回診追蹤。我哥已經30歲，也恢復以往日常去上班了，你也可以的，加油」。