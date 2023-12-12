台女模患厭食症暴瘦「體重只剩29公斤」：光是活著就用盡了力氣…

樂團F.I.R成員阿沁的老婆花花（李汶靜）是模特兒，夫妻倆育有2女，然而昨（11）日花花突宣告罹患厭食症，整個人暴瘦剩下29公斤之外還嚴重掉髮，被醫生判定「情況不樂觀」，最新病況曝光。



「有時候光是活著就用盡了力氣…」，花花昨在IG上發文表示近來她罹患了厭食症，也被部分敏感的網友發現了她的異常。花花說，自己睽違了一年多又踏進了身心科，醫生看著她，一改平時溫柔的模樣，皺著眉頭非常嚴肅的說：「妳的情況有點不樂觀。必須快去大醫院轉診。我幫妳開轉診單！」

【圖輯】點圖放大看花花（李汶靜）暴瘦照及更多IG靚相👇👇👇

+ 20

花花透露當時體重掉到只剩29公斤，再之後她就不敢量了，算下來BMI只有13.2，遠低於厭食症標準15，且開始出現停經、嘔吐、頭暈、昏睡的症狀，而最讓她有感的就是掉髮，「隨手一抓就是一把一把的頭髮，兩胎的產後落髮都沒有那麼誇張，那時候的我不敢照鏡子、量體重，更不想見任何人，只有工作時勉強自己撐起笑容。」

花花說自己當時走出診間，低頭看著骨瘦如柴的自己，自問「我怎麼繞一圈又回到這裡？」也有那麼一瞬間想放棄，還好經歷種種後，已經不會再陷在情緒的泥沼裡，告訴自己遇到了那就面對，「或許我就是註定要得一輪精神病，才能最真實貼切地和大家分享這些經歷，去幫助同樣在病中掙扎的靈魂，這也許就是我的功課吧。」

【相關圖輯】厭食症｜致死率高於抑鬱症常見於年輕女性！3心理症狀超害怕變胖（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

花花表示好在自己算是很有病識感，發現得很早，也明白原因出在心理層面的狀態，有一塊一直不願去面對的傷痛。花了幾個月休養，經歷了幾個撕心裂肺的夜晚，鼓起勇氣療癒自己不願面對的那塊，「一次又一次的直到不會再疼了！」在積極療養下，花花體重回到33公斤，搬了新家也開始新的生活，漸漸地也能放掉那些一直綑綁著自己的傷害。

延伸閱讀：

快訊／周海媚遭爆「人昏迷仍在醫院搶救」！知情駁猝逝曝現況

【本文獲「TVBS」授權轉載。】