仁愛堂中醫流動車服務九龍城　不限年齡免診金送5劑藥｜附詳情

進入冬季流感高峰期，市民醫療需求急增，對基層而言更是百上加斤。「愛心全達慈善基金」進行冬季部署，舉行贈醫施藥活動，惠及少數族裔人士，盡力為基層市民帶來及時適切的醫療援助。



由愛心全達慈善基金策動，九龍城民政事務處、明愛九龍社區中心合辦，以及仁愛堂全力支持的「愛心全達贈醫施藥2023」再度進駐九龍城區。（仁愛堂提供）

仁愛堂由今年3月開始起成為「愛心全達贈醫施藥2023」的支持機構，中醫醫療車再度走入指定屋苑提供免費中醫診療服務。

由愛心全達慈善基金策動，九龍城民政事務處、明愛九龍社區中心合辦，以及仁愛堂全力支持的「愛心全達贈醫施藥2023」再度進駐九龍城區，於12月14日至2024年1月4日逢星期四向九龍城街坊贈醫施藥。

仁愛堂流動中醫醫療車為「愛心全達贈醫施藥2023」計劃提供中醫支援 。（仁愛堂提供）

「愛心全達贈醫施藥2023」12月份服務詳情（需預先登記，數量有限，先到先得）



日期：12月14、21、28以及2024年1月4日（逢星期四）

時間：早上10：00至下午4：30

服務地點：牛棚藝術村左側車輛通道閘口處

登記地點：明愛九龍社區中心

查詢：2339 3713（明愛九龍社區中心）

「愛心全達贈醫施藥2023」計劃不設年齡限制，每名求診者需到指定地點預先登記 （數量有限，先到先得），成功登記後到仁愛堂指定中醫醫療車服務點，即可獲免費診療連最多5劑濃縮中藥。