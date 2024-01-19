洗碗一動作「多數人都這樣做」實情超錯　極傷皮膚最嚴重下場曝光

許多人洗碗時，會認為自己雙手已經泡水，就順便用洗潔精清潔雙手，但這個動作其實超錯。台灣食藥署表示，洗潔精成分裡有一個較強清潔力的添加物，若民眾長期很頻繁將洗潔精塗抹在手部，可能損傷皮膚，更嚴重後果會引發接觸性皮膚炎。



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Facebook Page「食用玩家-食藥署」17號發文表示，不少民眾洗碗會使用洗潔精，來加強清洗餐具上面殘留的油污，當雙手浸水時，也許會想圖個方便，順便用洗潔精洗手，食藥署表示，這舉動很不適當，因為洗潔精會添加「界面活性劑」，這個成分具有較強的清潔力，如果民眾很常將洗潔精抹在手上，很容易損傷皮膚屏障。

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食藥署也指出，萬一有民眾皮膚較薄、較乾燥，還長期用洗潔精洗手，最嚴重後果會導致接觸性皮膚炎。

食藥署提醒，如果要洗手，用專門的洗手乳或香皂製品會比較好，同時民眾也要注意保濕，冬天皮膚較乾的民眾，可以選擇用含油較高的護手霜來保護皮膚。萬一如果不適，應該馬上就醫諮詢。

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