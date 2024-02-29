仁愛堂流動中醫醫療車贈醫施藥20年　助基層延伸至少數族裔

適逢仁愛堂流動中醫醫療車成立20周年，仁愛堂加緊推出多項關懷社區贈醫施藥活動，搭建健康橋樑，深度推廣中醫「治未病」理念，幫助市民從根本改善身體問題，共同構建健康社區。



「仁愛堂流動中醫醫療車20周年感謝日」獲市民大力支持。（仁愛堂提供）

仁愛堂於2003年首創流動中醫醫療車服務，為答謝全港市民20年來的支持，本堂由2023年7月起連續八個月，每月20日訂為「仁愛堂流動中醫醫療車20周年感謝日」，求診市民可於全線醫療車免費接受中醫內科診症及獲濃縮中藥一劑。活動已於2024年2月20日圓滿結束，錄得近8,000人次受惠。

求診市民可於全線醫療車免費接受中醫內科診症及獲濃縮中藥1劑。（仁愛堂提供）

中醫支援至少數族裔

本堂亦積極凝聚多方力量，對接社區支援，幫助基層及弱勢社群減輕醫療負擔，同時紓緩部份公營醫療壓力。仁愛堂由2023年起為「愛心全達贈醫施藥2023」作中醫支援，向九龍城、油尖旺及深水埗區市民贈醫施藥。每名求診者 (不限年齡) 到本堂指定中醫醫療車服務點，可獲免費診療連最多5劑濃縮中藥，2023年多場贈醫施藥活動累計近1,600人次受惠。

少數族裔婦女感謝仁愛堂派出女醫師為他們把脈，免除尷尬；協辦機構亦安排翻譯人口員，作為醫師與少數族裔求診者的溝通橋樑，環環相扣，才能成功舉行贈醫施藥活動。（仁愛堂提供）

（仁愛堂提供）

在2023年12月21日的贈醫施藥活動中，車隊更首次透過協辦單位向少數族裔提供中醫義診服務。隨著18區關愛隊成立，仁愛堂亦首次與九龍城關愛隊合作，於2024年3月舉行贈醫施藥活動，幫助當區居民。