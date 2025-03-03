特朗普美洲灣爭議搬到本土 德州：紐約客牛排應「正名」
撰文：張子傑
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月再次上台後，隨即下令將墨西哥灣改名為美洲灣（又稱美國灣）。這股「正名」風暴燃燒到美國本土，德州副州長帕特里克（Dan Patrick）認為，紐約客牛排（New York strip steak）應改成「德州客牛排」。
《紐約郵報》3月2日報道，帕特里克表示，上週到養牛業組織視察時，突然有這個「正名」想法，冀為牛隻數目冠絕全國的德州畜牧業宣傳。
據報道指，德州有1220萬隻牛。帕特里克在社交平台X發文，認為紐約的牛隻大部分都是乳牛，因此好奇為甚麼德州沒將紐約客牛排「正名」，指不應因為一間紐約餐廳在19世紀將德州牛排命名為紐約客牛排，而一直要沿用下去。
帕特里克指出，自由派的紐約不應搶走德州勤奮牧場工人的功勞。他又提到，所有在當地製造或生長的產品有利本土就業和經濟，因此會推廣這些德州品牌，亦希望州議會正式通過「正名」議案，令當地所有餐廳和商店更新名稱。
他計劃在州議會放暑假時，可以出海到墨西哥灣，同時享受半生熟、充滿肉汁的德州客牛排。
德州畜牧業非常發達，根據當地農業部數量顯示，畜牧業市值達155億美元，是德州最大規模農產品。
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