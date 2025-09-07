「仿真人眼Webcam」外型逼真到令人心寒　眼珠追着你看　還能互動

最恐怖的家用攝像頭？你敢直視這樣的家用攝像頭嗎？德國薩爾蘭大學的研究人員，設計出了一個叫Eyecam的攝像頭，直接照着人眼的樣子做的，絕對能顛覆你對傳統設備的想像！



說實話，第一眼看到它，真有點嚇一跳！長得確實有點特別……

德國薩爾蘭大學的研究人員設計出的叫Eyecam的攝像頭。（marcteyssier.com）

外形設計十分獵奇的德國仿真人眼家用攝像頭 按圖放大瀏覽：

一小塊「頭骨」形狀的底座，上面安着一個超逼真的硅膠眼球，連眉毛、眼皮，甚至眼角的魚尾紋都給你復刻出來了！最絕的是，那個真正的攝像頭鏡頭，就藏在「眼珠子」的正中間！想像一下被它「盯」着的感覺……

嚇人的還不只是樣子，是它會動！而且像真人眼睛一樣靈活！

嚇人的還不只是樣子，是它會動！而且像真人眼睛一樣靈活！（marcteyssier.com）

秘密藏在內部：除了基礎的部件組成，它還裝了6個微型馬達，分工合作。有的管上下看，有的管左右瞄，還有的負責抬眉毛、眨眼皮……配合得天衣無縫，才有了那麼逼真的眼神兒。要是鎖定個目標，它能死死「盯」着不放。這要是半夜被它「瞪」一眼，誰能不被嚇哭！

研究團隊解釋說：我們真不是故意嚇人的！本意是想讓冷冰冰的攝像頭有點「人味兒」，能跟你互動起來。比如：你走進房間，它會像真人一樣「看」着你移動。嫌它老盯着你？用手擋一下它「眼睛」，它秒懂，乖乖「閉眼」歇會兒。

用手擋一下它「眼睛」，它會·乖乖「閉眼」歇會兒。（日本設計小站提供）

要是你不覺得詭異，還能去摸摸它、拍拍它，它也會用眼神給你回應。

摸摸它、拍拍它，它也會用眼神給你回應。（日本設計小站提供）

不過，目前Eyecam還只是個實驗室裏的研究原型，沒有量產計劃。

那麼問題來了：要是這隻會眨眼、會盯人、帶點「人味兒」的電子眼真上市了，你敢把它帶回家嗎？

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】