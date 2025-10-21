特朗普政府「搶灘」社交平台Bluesky　秒登被封鎖排行榜第二名

特朗普（Donald Trump，又譯）政府開闢透過社群媒體攻擊民主黨的新戰線，白宮和許多其他政府機構17日加入Bluesky。



結果短短不到三天，白宮帳號就登上「被封鎖」排行榜第二名。

特朗普（Donald Trump）政府開闢透過社群媒體攻擊民主黨的新戰線，白宮和許多其他政府機構17日加入Bluesky。（Bluesky＠whitehouse-47）

更多白宮在Bluesky的貼文：

白宮新帳號在首篇貼文上傳一部52秒影片，內容是特朗普相關片段及迷因。白宮說：

你還好嗎，Bluesky？我們猜你可能錯過一些精彩內容，所以彙整這些片段。

包括國土安全部、商務部、運輸部和內政部在內，美國其他政府機構似乎都追隨白宮，在Bluesky創立新帳號，並立即就政府持續關門發布攻擊民主黨的訊息。

美國國務院說：

我們聽說這是公開坦率對話的好地方，進駐這裡目的是討論民主黨害政府關門，如何在國際舞台上傷害我國。

追蹤Bluesky封鎖統計的ClearSky數據顯示，截至香港時間20日下午4時左右封鎖白宮的帳號已逼近10萬個。追蹤白宮的帳號僅1.1萬個。唯一比白宮被更多用戶封鎖的是在6月加入該平台的美國副總統萬斯（JD Vance）。

Bluesky普遍被視為立場傾左，是全球首富馬斯克旗下X替代選項。許多高人氣Bluesky帳號已呼籲追蹤者直接「封鎖並無視」政府帳號。

