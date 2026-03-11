林寶堅尼Aston Martin搶攻BB車市場　成嬰兒用品展焦點　價格曝光

一台嬰兒車，要價將約4.2萬港元，全球只有限量500台，您會買單嗎? 與意大利超級跑車林寶堅尼（Lamborghini）聯名的嬰兒車，在英國亮相，就讓人眼睛為之一亮。另外英國超級跑車雅士頓馬田（Aston Martin，又譯奧斯頓馬丁）也推出聯名款，一台嬰兒車，也要約2.4萬港元。



意大利超跑品牌林寶堅尼攜手英國高端嬰兒用品牌，推出全球限量500台的超跑嬰兒車，以消光黑色車體搭配亮橘線條點綴，一台要價約4.2萬港元，在今年倫敦嬰兒用品展上成為全場焦點，吸引眾多新手爸媽駐足觀賞。

這款林寶堅尼嬰兒車採用舒適絨面座椅，繡上品牌標誌性Logo，每台車的專屬序號就藏在嬰兒車踏板上，還附贈保護套、遮陽篷和防蟲網等配件，兼具帥氣外型與實用功能。銷售經理阿特金森（Claire Atkinson）表示，如果能有一款嬰兒車脱穎而出，讓人眼睛為之一亮，不禁發出驚嘆，那就太好了。

英國超跑品牌雅士頓馬田也跟上這波潮流，推出售價2.4萬港元的嬰兒車，選配同樣不馬虎。這款嬰兒車採用倍耐力輪胎搭配真皮座椅，握把上刻有經典翅膀Logo。客戶經理史泰西（Dean Stacey）指出，這款嬰兒車配備了雅士頓馬田跑車的複刻版車輪，展現品牌一貫的精緻工藝。

葡萄牙嬰兒車品牌Bebecar則走時尚風格路線，整台嬰兒車如同披上一層奶蓋般雪白優雅，遮陽棚還會閃閃發亮，價格約落在1.5萬港元。北歐育嬰品牌Stokke則主打攜帶方便，這款嬰兒車重量僅6.2公斤，摺疊後還可以收進飛機行李架，滿足現代父母的移動需求。

編輯總監伯克（Louise Burke）認為，現在的嬰兒車檔次更高了，科技含量更高，款式也更時尚。伯克提到，許多父母在有了孩子後都會面臨身份認同的挑戰，而這些精品級嬰兒車正好滿足了他們的需求。嬰兒車晉升為高級精品，爸媽們精挑細選，就是要讓孩子贏在起跑點。

