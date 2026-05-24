外媒公開2026五大高收入副業！資深者每週10小時年收入破10萬美元

物價飆漲，薪水不夠用！外媒點名「5大副業」，將成為今年最賺的事業。依照工作經驗、類型、投入時間不同，副業年收有機會突破10萬美元（約78萬港元）。其中「專業文案寫手」，資深者甚至每週只要10小時，年收就能上看13萬美元（約102萬港元）。



美國雜誌《福布斯》（Forbes）報道，副業起初是消費者利用興趣或嗜好，賺取額外收入的方式。如今，全美73％的民眾都認為，副業已經成為「經濟必需」，甚至興起將副業多元化，賺取多重收入的「副業疊加」 （side stacking）趨勢。

外媒點名「5大副業」，將成為今年最賺的事業。（unsplash）

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2026年收入最高的五大副業

1. 專業文案寫手

專業的文案撰稿人，工作就是創造高轉換率的行銷內容，例如銷售頁面、電子郵件行銷活動、網站文案和品牌訊息，從而直接為企業帶來收入。這項工作與成果密切相關，經驗豐富者，每小時收入介於25至250美元之間，若以每週工作10小時來算，年收入可以高達13萬美元。

若只是兼職者，也可以透過此方式賺取收入。報道指出，「自由撰稿服務」的搜尋量在過去一年增長190％，代表無論是尋求人才的企業還是希望進入該領域的專業人士，都對自由撰稿服務有着強勁需求。

2. AI指令工程師

隨着全球進入人工智慧（AI）浪潮，AI指令工程師的發展水漲船高，為AI平台開發有效的工作流程和指令，可以幫助企業實現流程自動化、產生內容並提高生產力。這項副業的時薪可以達到25至200美元，以每週工作10小時來算，年收入可以高達10.4萬美元。

3. 自由網頁與APP開發人員

全球企業越來越重視數碼形象與功能，對技術嫻熟的開發者需求強勁！網頁或應用程式（APP）開發、客製化網路、數碼工具等，都能創造可觀收入。根據經驗和項目規模，時薪通常在15美元到200美元之間，以每週工作10小時來算，年收入可以高達10.4萬美元。

全球企業越來越重視數位形象與功能，對技術嫻熟的開發者需求強勁！（unsplash）

4. 網上家教

過去幾年，遠距或網上學習的需求暴增，成為最受歡迎的學習方式之一。如果擔任網上家教老師，可以透過各種平台教授學術科目、語言、考試輔導或專業技能。根據科目和客戶群，每週10小時年收入就能高達10.4萬美元。

過去一年時間，「網上家教工作」的搜尋量爆增300％，遠距學習和網上家教的趨勢飆升顯而易見，可說是2026年成長速度最快的副業之一。

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5. 自由撰稿和編輯

如果成為自由撰稿人或編輯，可以為企業和出版商撰寫和編輯博客文章、網站內容、新聞通訊、技術文件和其他書面資料。如果擁有某領域的專業知識或SEO技能，就能獲得更高額的報酬，每週投入10小時，年收入可以來到5.2萬美元。過去一年，市場對內容行銷和數位出版的需求持續增加，成為可靠且可擴展的收入來源。

高收入副業的未來

報道指出，高收入副業興起正在定義世人對工作和收入的看法，只要具備合適的技能、投入和靈活性，人們不僅可以賺取額外收入，還能創造第二份全職收入。如果是兼職小本經營，可以快速獲得現金緩衝；若是收入不穩定者，副業可以帶來重新前進的動能，成為理財規劃的一環。

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