有片︱鴨都識模仿人類說話？　科學家公開澳洲麝鴨「罵髒話」錄音

眾所皆知鸚鵡會模仿人類說話，但最新研究發現，澳洲「麝鴨」（musk duck）也有這種本領。研究人員近日公布一段錄音，一隻麝鴨被錄下模仿人類說話的聲音，說的還是一句髒話「你這該死的傻瓜（You bloody fool）」，是目前已知第一隻會「模仿人類語言」的鴨子。



根據《CNN》報道，這段最新曝光的音檔是1987年錄到的，至今已有34年歷史，是由鳥類學家富拉格（Peter J. Fullagar）錄製，地點是在坎培拉的提德賓比拉自然保護區（Tidbinbilla Nature Reserve)，一隻名為「開膛手」（Ripper）的澳洲麝鴨，在求偶期間的所表現出來的特異行徑。

音檔顯示，當年4歲的「開膛手」在求偶期間，以清晰的咬字模仿人類說話，說的還是一句髒話，「你這該死的傻瓜」。從音檔中可以聽到，牠斷斷續續發出較粗的聲音，類似成年男子，除了學人類說話，牠還模仿了開門關門的聲音。

這段塵封多年的錄音檔，近日由研究作者凱特（Carel ten Cate）重新發現，並在6日發表相關研究，詳細分析開膛手的模仿過程。

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他受訪時表示，「開膛手」是由人工飼養，可能是經常聽到飼養員講這句話，而牠模仿的目地是，透過聲音和動作的結合吸引伴侶，不過他也指出，野生麝鴨不太可能會模仿人類說話，就算有，人類也不會意識到。雖然過去在英國和澳洲等地都曾指出鴨子具有模仿能力，但這次是第一次有完整錄音為證，是學術史上第一隻麝鴨模仿人類聲音的證據。

據了解，麝鴨是澳洲特有的硬尾水鴨，分布於南部，是麝鴨屬僅存的物種，另一種紐西蘭麝鴨已經絕跡，因為繁殖時會散發麝香味而得名。

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